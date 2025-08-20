ה-MLS תאפשר הכנסת דגלי פלסטין בקולומבוס

ה-MLS הופכת לחממה ישראלית אמיתית, כאשר כדורגלנים ישראלים רבים בדמות ליאל עבדה, תאי בריבו, עידן טוקלומטי, עיליי פיינגולד ובקרוב גם דור תורג’מן בחרו לעבור לארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. למרות זאת, הקיץ הצטרף לליגה גם חלוץ פלסטיני – ויסאם אבו עלי, שחתם בקולומבוס קרו.

החלוץ מצטרף לקבוצה אחרי שכיכב בגביע העולם למועדונים במדי אל אהלי המצרית, כשהוא נחשב לרכש המרכזי של המועדון בחלון ההעברות הנוכחי, לאחר שנרכש תמורת סכום שיא של שישה וחצי מיליון אירו. בעקבות חתימתו, ה-MLS הודיעה על שינוי משמעותי, כאשר היא נענתה לבקשתם של קבוצת האוהדים של קולומבוס ותאפשר הצגת דגלי פלסטין במשחקי הבית של המועדון, אך תמשיך לאסור על הכנסתם בשאר הליגה.

כאמור, בעוד שה-MLS אפשרה בעבר לאוהדים להציג כל דגל לאומי, באוקטובר 2023, בעקבות מתקפת חמאס על ישראל, היא גיבשה מדיניות חדשה שאסרה על הצגת דגלי לאום שלא היו קיימים בעבר באצטדיון נתון באופן קבוע.

ויסאם אבו עלי חוגג (IMAGO)

אוהדי הקבוצות יכולים לבקש פטורים מהמדיניות, והמועדונים יכולים להעביר את הבקשות לליגה. עד היום, לא ניתנו פטורים כאלה לדגלי ישראל או פלסטין, למעט אצטדיון אחד, בפילדלפיה, שם אוהדי פילדלפיה יוניון מורשים להציג את דגל ישראל כתמיכה בתאי בריבו. כעת, בעקבות הבקשה של הצוות מטעם קבוצת האוהדים שלה, אישרה ה-MLS לקולומבוס הצגת דגל אחד מכל לאום שנוכח בסגל, כולל פלסטין, באזור ייעודי באצטדיון.

לצד דגל פלסטין, במשחקי קולומבוס יוצגו דגלי אלג'יריה, ארגנטינה, קנדה, כף ורדה, דנמרק, פינלנד, צרפת, גאנה, גואטמלה, הונגריה, ליבריה, ניגריה, אוקראינה, ארצות הברית ואורוגוואי. עם זאת, הליגה לא תאשר לאוהדים להביא דגלי פלסטין לאצטדיון, כאשר הדגל יסופק ויוצב על ידי המועדון. "צוות קולומבוס מאמץ את הכוח של הכדורגל לאחד אנשים מכל תחומי החיים בחדרי ההלבשה, באצטדיון ובקהילה שלנו", אמר דובר מטעם הצוות ל’אתלטיק’.

תאי בריבו (רויטרס)

ויסאם אבו עלי הוא חלוץ ממוצא פלסטיני שייצג את דנמרק, מדינת הולדתו, עד גיל 20, לפני שעבר לשחק עבור נבחרת פלסטין, עבורה כבש ארבעה שערים ב-10 הופעות בינלאומיות. בקריירת המועדונים, אבו עלי שיחק עבור AaB, סילקבורג וונדיסל בדנמרק ואייק סיריוס משוודיה, לפני שעבר בינואר 2024 לאל אהלי המצרית, במדיה כבש 38 שערים ב-59 הופעות בהרכב, כולל שלושער בתיקו 4:4 נגד פורטו בגביע העולם למועדונים הקיץ.