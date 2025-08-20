יחזקאל במקום פטאצ'י? השינוי ששוקל לאזטיץ'

מכבי תל אביב "תארח" מחר (חמישי, 21:00) את דינמו קייב בבאצ'קה טופולה שבסרביה למשחק הראשון בשלב פלייאוף מוקדמות הליגה האירופית. הצהובים יגיעו לשם בלי דור תורג'מן, שההכרזה על מעברו לניו אינגלנד צפויה לכל המאוחר עד יום שישי בבוקר, וגם ללא ווסלי פטאצ'י שאומנם נשאר בישראל, אך זאת כדי לסדר ענייני בירוקרטיה בשגרירות הולנד על מנת שיוכל להמריא לחתום באלקמאר.

בלי שניהם, מי שיצא עם הצהובים למשחק הוא סייד אבו פרחי, שעשוי לקבל הזדמנות תוך כדי המשחק מול האוקראינים. מי שאמור למלא את מקומו של פטאצ'י הוא שגיב יחזקאל, שזהו אחד השינויים המרכזיים ששוקל ז'רקו לאזטיץ' בהרכב הקבוצה. אפשרות נוספת היא כי בחוד יפתח אלעד מדמון ולא יון ניקולאסקו, מאשר השילוב של שניהם ביחד מול חאמרון שפחות עבד במשחק הקודם.

התלבטות נוספת של לאזטיץ' היא האם להכניס את כריסטיאן בליץ' ישירות להרכב ועל חשבון מי. איסוף סיסוקו אומנם הגיע למסיבת העיתונאים לקראת המשחק, אך זה לא מבטיח לו דבר וייתכן מאוד כי בליץ' יועדף על חשבונו בהרכב, בטח אחרי שעידו שחר כבש צמד ובישל נגד חאמרון במשחק האחרון.

ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

טייריס אסאנטה יחזור להרכב, ונראה כי גם עלי קמארה. לגבי הייטור, לאזטיץ' יצטרך לקבל החלטה אם להשאיר אותו בחוליה האחורית או לשמור אמונים לנמניה סטואיץ', שנמצא רגל וחצי מחוץ למועדון.

הרכב משוער: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, נמניה סטואיץ', עלי קמארה, רוי רביבו, כריסטיאן בליץ' (סיסוקו), עידו שחר, דור פרץ, אושר דוידה, שגיב יחזקאל (יון ניקולאסקו) ואלעד מדמון.