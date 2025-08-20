יום רביעי, 20.08.2025 שעה 20:03
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14

"מכבי תל אביב כבר החתימה את יאניס חאג'י"

יודע מה הוא אומר? למרות הכחשות מצד הצהובים, הפרשן הרומני רדולסקו טען כי הקשר כבר חתם בשורות האלופה, שהציעה לו שכר עתק ומענק חתימה אסטרונומי

|
יאניס חאג'י (רויטרס)
יאניס חאג'י (רויטרס)

למרות ההכחשות מצידה של מכבי תל אביב, עיתונאי הספורט הרומני דצבל רדולסקו חשף כי יאניס חאג’י, קשר נבחרת רומניה ובנו של הכוכב האגדי גאורגי חאג’י, חתם בשורות הצהובים. 

חאג’י (26) היה שחקן חופשי הקיץ, לאחר שלא הצליח להגיע להסכם על הארכת חוזהו בריינג’רס הסקוטית. על פי הדיווחים, היו לו הצעות מאזור המפרץ וגם מטורקיה, אך בסופו של דבר בחר באלופת ישראל, ש”הציגה בפניו פרויקט מקצועי מרשים והתעקשה להחתימו”.

שכר ופרמיית חתימה גבוהים

לפי המידע שנחשף, הקשר הרומני ירוויח כ־750 אלף אירו לעונה, לצד מענק חתימה של כ־1.5 מיליון אירו. על פי הדיווח, תחילה דובר על הצעה נמוכה יותר של 500 אלף אירו לעונה בתוספת מענק של עד שני מיליון אירו, אך הצדדים ניהלו מו"מ אינטנסיבי שהסתיים בהסכם החדש.

גם ראפיד בוקרשט התעניינה

רדולסקו ציין באולפן Digi Sport כי ראפיד בוקרשט רצתה להחתים את האג’י עד ינואר, ולאחר מכן להעבירו לגנואה מהסרייה א’. בסופו של דבר, על פי הדיווח, השחקן דחה את ההצעה מהליגה הרומנית והעדיף את המעבר למכבי תל אביב.

“כך הבנתי, שחאג’י חתם אתמול בישראל, במכבי תל אביב”, אמר רדולסקו. “הוא קיבל הצעה של 700 אלף אירו מראפיד, אבל בחר בסופו של דבר ב־750 אלף אירו ממכבי”. מדובר בסכום עתק הן מבחינת השכר והן מבחינת המענק, שספק גדול אם מכבי ת”א אכן הציעה לרומני, אך כך לפחות על פי הדיווח. 

