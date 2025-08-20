שחקנים עם הופעות בוגרים באימון נבחרת נוער א'

בית הנבחרות בקיבוץ שפיים אירח ביום ראשון יום אימונים חד יומי לנבחרות הנוער (א' וב') וכן לנבחרת נערים א'. באימונים לקחו חלק עשרות שחקנים, כשגולת הכותרת - כמות מרשימה של שחקנים שכבר רשמו הופעות בקבוצות בוגרים שונות.

באימון של נבחרת נוער א' לקחו חלק קשר הפועל כפר סבא, איתי שביט (2007) - שרשם בשתי העונות האחרונות למעלה מ-20 הופעות במדי קבוצת הבוגרים, שני נציגי הפועל ירושלים שהשתלבו במשחקי גביע הטוטו: הקשר נתי שפראו והחלוץ ישראל דאפה (2009) - שאף כבש את שער הניצחון ב-0:1 על מ.ס אשדוד. שני נציגיה של בני יהודה ת"א, שנולדו בשנת 2007 והשתלבו במשחקי הקבוצה בגביע הטוטו ובעונה שעברה בשליש האחרון של העונה בליגה הלאומית, המגן הימני מיכאל פיסטינר והבלם נהוראי אוזאנה (בן דודו של דור תורג'מן) וכן, שחקן הקו של הפועל חיפה, סער אלקיים - שרשם בשתי העונות האחרונות שבע הופעות בקבוצת הבוגרים.

מכבי חיפה, אלופת המדינה, יוצגה על ידי שני שחקנים בלבד: המגן ינון פיינגזיכט והקשר נבות רטנר. מכבי ת"א - סגנית אלופת המדינה, שלחה לאימון נבחרת נוער א' את הנציגות הגדולה ביותר, שכללה את השוער עידן טראו (2007), שחקני ההגנה - איתי ברהום ועידן ויינברג (2007), לירן שפיגל (2008), שחקני הקישור ילידי 2007 - יהלי דנור, רועי מגור ויהונתן אביב והחלוצים עילאי בן סימון (2009) ואיתי זפרני (2007).

עילאי בן סימון (באדיבות המועדון)

סער אלקיים בטירוף (לילך וויס-רוזנברג)

את מחזיקת הגביע, מכבי פ"ת, ייצגו חמישה שחקנים: השוער עילי אלטמן (2008) ושחקני שדה ילידי 2007: הבלם איתי ברוך, הקשר יהונתן עוז והחלוצים מאור דימרי ויניב פרץ. גם להפועל ת"א הייתה נציגות, שכללה חמישה ילידי 2007: השוער גיא בר, הבלם אלעד בן שמעון, הקשר ישי ברוש והחלוצים רון תלמי ורביד אוליצקי. קבוצות שזכו לייצוג של קשר אחד יליד 2007: את הפועל ראשל"צ ייצג ליאם לוי, את מכבי נתניה ייצג אלכס טלפה ואת הפועל באר שבע ייצג יפתח סיגלר.

יניב פרץ (שחר גרוס)