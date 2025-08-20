יום רביעי, 20.08.2025 שעה 19:55
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
30-71מכבי נתניה1
30-51הפועל ת"א2
30-41הפועל כפ"ס3
31-41מ.ס. אשדוד4
31-31הפועל רעננה5
31-21מכבי ת"א6
30-11בית"ר ירושלים7
11-11הפועל ב"ש8
11-11מכבי פ"ת9
10-01בני יהודה10
10-01הפועל חיפה11
02-11מכבי חיפה12
01-01הפועל ראשל"צ13
03-11הפועל עכו14
04-11הפועל פ"ת15
04-01הפועל רמה"ש16
05-01מכבי הרצליה17
07-01עירוני ק"ש18

שחקנים עם הופעות בוגרים באימון נבחרת נוער א'

ביום האימונים, שנערך אתמול בבית הנבחרות, לקחו חלק שחקנים שהשתלבו בקבוצות שמשחקות בליגות הבוגרות, כשחלקם אף עשו זאת עוד במהלך העונה שעברה

|
ישראל דאפה חוגג (ראובן שוורץ)
ישראל דאפה חוגג (ראובן שוורץ)

בית הנבחרות בקיבוץ שפיים אירח ביום ראשון יום אימונים חד יומי לנבחרות הנוער (א' וב') וכן לנבחרת נערים א'. באימונים לקחו חלק עשרות שחקנים, כשגולת הכותרת - כמות מרשימה של שחקנים שכבר רשמו הופעות בקבוצות בוגרים שונות.

באימון של נבחרת נוער א' לקחו חלק קשר הפועל כפר סבא, איתי שביט (2007) - שרשם בשתי העונות האחרונות למעלה מ-20 הופעות במדי קבוצת הבוגרים, שני נציגי הפועל ירושלים שהשתלבו במשחקי גביע הטוטו: הקשר נתי שפראו והחלוץ ישראל דאפה (2009) - שאף כבש את שער הניצחון ב-0:1 על מ.ס אשדוד. שני נציגיה של בני יהודה ת"א, שנולדו בשנת 2007 והשתלבו במשחקי הקבוצה בגביע הטוטו ובעונה שעברה בשליש האחרון של העונה בליגה הלאומית, המגן הימני מיכאל פיסטינר והבלם נהוראי אוזאנה (בן דודו של דור תורג'מן) וכן, שחקן הקו של הפועל חיפה, סער אלקיים - שרשם בשתי העונות האחרונות שבע הופעות בקבוצת הבוגרים.

מכבי חיפה, אלופת המדינה, יוצגה על ידי שני שחקנים בלבד: המגן ינון פיינגזיכט והקשר נבות רטנר. מכבי ת"א - סגנית אלופת המדינה, שלחה לאימון נבחרת נוער א' את הנציגות הגדולה ביותר, שכללה את השוער עידן טראו (2007), שחקני ההגנה - איתי ברהום ועידן ויינברג (2007), לירן שפיגל (2008), שחקני הקישור ילידי 2007 - יהלי דנור, רועי מגור ויהונתן אביב והחלוצים עילאי בן סימון (2009) ואיתי זפרני (2007).

עילאי בן סימון (באדיבות המועדון)עילאי בן סימון (באדיבות המועדון)
סער אלקיים בטירוף (לילך וויס-רוזנברג)סער אלקיים בטירוף (לילך וויס-רוזנברג)

את מחזיקת הגביע, מכבי פ"ת, ייצגו חמישה שחקנים: השוער עילי אלטמן (2008) ושחקני שדה ילידי 2007: הבלם איתי ברוך, הקשר יהונתן עוז והחלוצים מאור דימרי ויניב פרץ. גם להפועל ת"א הייתה נציגות, שכללה חמישה ילידי 2007: השוער גיא בר, הבלם אלעד בן שמעון, הקשר ישי ברוש והחלוצים רון תלמי ורביד אוליצקי. קבוצות שזכו לייצוג של קשר אחד יליד 2007: את הפועל ראשל"צ ייצג ליאם לוי, את מכבי נתניה ייצג  אלכס טלפה ואת הפועל באר שבע ייצג יפתח סיגלר.

יניב פרץ (שחר גרוס)יניב פרץ (שחר גרוס)
רביד אוליצקי בועט (שחר גרוס)רביד אוליצקי בועט (שחר גרוס)
