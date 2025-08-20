מי יוקפצו לארצית בנוער במקום אשדוד ושעריים?

ההרשמה לליגות הארציות לנוער ננעלה בשבוע שעבר, אך שתי קבוצות שלא נרשמו במועד, מכבי שעריים ואדומים אשדוד, שירדה מהליגה הלאומית, קיבלו מההתאחדות לכדורגל ארכה כדי לרשום את הקבוצות לעונת המשחקים הקרובה.

אמש (שלישי) הסתיימו ימי ההארכה שניתנו לקבוצות, שמצידן לא נרשמו לעונת המשחקים הקרובה, מה שיסלול דרך לשתיים משלוש הסגניות של מחוזות שפלה, מרכז ושרון, להשתלבות בעונה הבאה בליגה הארצית. בשבוע הבא צפויה להיערך הגרלה במשרדי ההתאחדות לכדורגל בנוכחות נציגי הקבוצות. אז מי הן המועמדות לקפוץ לליגה הארצית?

מכבי כפר יונה - סגנית אלופת ליגת שרון, שסיימה את העונה האחרונה עם למעלה מ-77 וחצי אחוזי הצלחה, כשהיא מרוחקת תשע נקודות מאלופת הליגה, מכבי עמק חפר. קבוצת נערים א' של מכבי כפר יונה, תחת הדרכתו של המאמן גיל כחלון, זכתה בעונה האחרונה באליפות ליגת שרון. על פועלה של הקבוצה, בכתבה נרחבת בפינת ליגת האלופות.

אור יהודה נוער (באדיבות המועדון)

מ.כ אור יהודה - סגנית אלופת ליגת מרכז, שניהלה מאבק צמוד מול אלופת הליגה, האורתודוכסים בני יפו, שהקדימה אותה בסיום העונה בארבע נקודות. אור יהודה סיימה את העונה עם למעלה מ-79.5 אחוזי הצלחה. קבוצת נערים א' של המועדון, ששחקנים משורותיה עלו לקבוצת הנוער, סיימו את העונה במקום הרביעי בטבלת מחוז דן.

מכבי קריית מלאכי - ללא ספק הגיבורה הטרגית של מחוז שפלה בשתי העונות האחרונות. אם לא די בכך שבעקבות כך שלוח המשחקים לא עבר התאמות לאחר התפרקות קבוצות, מה שגרם לקבוצה לשחק בליגה לא אחידה בכמות משחקים מלבד מחזור הסיום של העונה, הרי שבעונת 23/24 הקבוצה סיימה את הליגה הסדירה, שקוצרה ל-16 מחזורים בלבד, שבועיים לפני מכבי קריית גת, שלבסוף זכתה באליפות בזכות יחס שערים וניצחונות טוב יותר משלה.

קריית מלאכי לא הצליחה לעלות לארצית באמצעות משחקי המבחן. בעונה האחרונה הקבוצה ניהלה קרב עיקש על האליפות מול מ.ס דימונה, שהצליחה לנצח אותה מחזור אחד לפני סיום העונה 0:2, לעלות על חשבונה למקום הראשון בטבלה ולאחר מכן לזכות בכל הקופה. לקריית מלאכי לא הייתה בעונה האחרונה קבוצת נערים א', כך שהיא תצטרך להישען על שחקנים שנשארו בשורותיה.