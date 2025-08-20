יום רביעי, 20.08.2025 שעה 20:05
כדורגל ישראלי

עלו לפסגה: לביא ומצ'ידה גברו על גמבה אוסקה

קצת יותר משבוע אחרי המעבר, הקשר הישראלי עלה לכר הדשא בדקה ה-79 ב-1:3 על קבוצתו הקודמת, וטיפס עם חבריו לפחות זמנית למקום הראשון בליגה היפנית

|
נטע לביא חוגג (IMAGO)
נטע לביא חוגג (IMAGO)

לפני קצת יותר משבוע ביצע נטע לביא מעבר מפתיע, כאשר עזב את קבוצתו גמבה אוסקה אחרי שנתיים וחצי, וחתם במדי מצ’ידה זלביה שנמצאת בצמרת הליגה היפנית, לשנתיים פלוס אופציה. היום (רביעי), הוא כבר רשם הופעה נגד “האקסית” כשעלה לכר הדשא בדקה ה-79 ועזר לקבוצתו להשיג 1:3 ביתי חשוב ולעלות לפחות זמנית - לפסגת הליגה.

זוהי הפעם השנייה בה הקשר הישראלי נכלל בסגל של מצ’ידה מאז שחתם. בהופעתו הראשונה הוא שותף לשמונה דקות בלבד, כשהערב הוא רשם 11 דקות, בתקווה שישתלב בהקדם ואף יימצא את מקומו ב-11 בהמשך. במשחק עצמו, המארחת עלתה ליתרון בדקה ה-17 משער של ג’ן שונג’. בדקה ה-61 גמבה אוסקה השוותה ל-1:1, אבל שערים מאוחרים של קוטארו הייאשי וטאקומה נישימורה קבעו את תוצאת הסיום.

בעקבות הניצחון, לא מופרך להגיד כי הקבוצה של הקשר הישראלי היא הלוהטת ביותר ביפן. היא העפילה לפחות זמנית לפסגת הליגה, כשהיא משלימה שמונה ניצחונות ליגה ברציפות ועשרה בכל המסגרות. חשוב לציין, כי לשלוש קבוצות ישנו משחק חסר, ואם ינצחו אותו הן יעקפו את נטע לביא וחבריו עוד לפני סיום המחזור. 

שחקני מצשחקני מצ'ידה זלביה (IMAGO)

מצ’ידה, שזכתה באליפות הליגה השנייה ב-2023, וסיימה בעונה שעברה במקום השלישי בטבלה, מה שנתן לה את הכרטיס לליגת האלופות של היבשת. העונה במאזנה 49 נקודות לאחר 27 מחזורים, מה שמעניק לה כרגע את הפסגה, וכמו כן, היא מחיקה בהפרש השערים הטוב בליגה, עם +16.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */