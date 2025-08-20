עלו לפסגה: לביא ומצ'ידה גברו על גמבה אוסקה

לפני קצת יותר משבוע ביצע נטע לביא מעבר מפתיע, כאשר עזב את קבוצתו גמבה אוסקה אחרי שנתיים וחצי, וחתם במדי מצ’ידה זלביה שנמצאת בצמרת הליגה היפנית, לשנתיים פלוס אופציה. היום (רביעי), הוא כבר רשם הופעה נגד “האקסית” כשעלה לכר הדשא בדקה ה-79 ועזר לקבוצתו להשיג 1:3 ביתי חשוב ולעלות לפחות זמנית - לפסגת הליגה.

זוהי הפעם השנייה בה הקשר הישראלי נכלל בסגל של מצ’ידה מאז שחתם. בהופעתו הראשונה הוא שותף לשמונה דקות בלבד, כשהערב הוא רשם 11 דקות, בתקווה שישתלב בהקדם ואף יימצא את מקומו ב-11 בהמשך. במשחק עצמו, המארחת עלתה ליתרון בדקה ה-17 משער של ג’ן שונג’. בדקה ה-61 גמבה אוסקה השוותה ל-1:1, אבל שערים מאוחרים של קוטארו הייאשי וטאקומה נישימורה קבעו את תוצאת הסיום.

בעקבות הניצחון, לא מופרך להגיד כי הקבוצה של הקשר הישראלי היא הלוהטת ביותר ביפן. היא העפילה לפחות זמנית לפסגת הליגה, כשהיא משלימה שמונה ניצחונות ליגה ברציפות ועשרה בכל המסגרות. חשוב לציין, כי לשלוש קבוצות ישנו משחק חסר, ואם ינצחו אותו הן יעקפו את נטע לביא וחבריו עוד לפני סיום המחזור.

שחקני מצ'ידה זלביה (IMAGO)

מצ’ידה, שזכתה באליפות הליגה השנייה ב-2023, וסיימה בעונה שעברה במקום השלישי בטבלה, מה שנתן לה את הכרטיס לליגת האלופות של היבשת. העונה במאזנה 49 נקודות לאחר 27 מחזורים, מה שמעניק לה כרגע את הפסגה, וכמו כן, היא מחיקה בהפרש השערים הטוב בליגה, עם +16.