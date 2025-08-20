שלוש קבוצות נוער יוקפצו לליגות הארציות

ההרשמה לליגות הארציות לנוער ננעלה כבר בשבוע שעבר, אך שתי קבוצות שלא נרשמו במועד, מכבי שעריים וא.ס "האדומים" אשדוד שירדה מהליגה הלאומית, קיבלו מההתאחדות לכדורגל הארכה כדי לרשום את הקבוצות לעונת המשחקים הקרובה. אמש (שלישי) הסתיימו ימי ההארכה שניתנו לקבוצות, שמצידן לא נרשמו לעונת המשחקים הקרובים.

בנוסף, הודיעה ההתאחדות לכדורגל, שבעקבות התפרקותה של איחוד בני שפרעם עוד במהלך העונה שעברה, אחת משלוש הסגניות של אלופות הליגות המחוזיות הצפוניות - מפרץ, צפון ויזרעאל, תוקפץ לליגה הארצית. לפני זמן קצר הודיע אגף הנוער של ההתאחדות לכדורגל, שמחר (חמישי) תיערך הגרלה בין המועמדות להעפיל לליגות הארציות, כאשר נציגי הקבוצות יעלו לשיחת וידאו משותפת ויוכלו לצפות בהגרלה.

אז מי הן המועמדות לקפוץ במחוז הדרומי של הליגה הארצית?

מכבי כפר יונה: סגנית אלופת ליגת שרון, סיימה את העונה האחרונה עם למעלה מ-77.5 אחוזי הצלחה, כשהיא רחוקה תשע נקודות מאלופת הליגה מכבי עמק חפר. קבוצת נערים א' של מכבי כפר יונה תחת הדרכתו של המאמן גיל כחלון, זכתה בעונה האחרונה באליפות ליגת שרון. על פועלה של הקבוצה, בכתבה נרחבת בפינת ליגת האלופות.

מכבי כפר יונה נערים א חוגגת (קרדיט: אירנה ליטינסקי)

מ.כ אור יהודה: סגנית אלופת ליגת מרכז שניהלה מאבק צמוד מול אלופת הליגה, האורתודכסים בני יפו, שהקדימה אותה בסיום העונה בארבע נקודות. אור יהודה סיימה את העונה למעלה מ-79.5 אחוזי הצלחה. קבוצת נערים א' של המועדון, ששחקנים משורותיה עלו לקבוצת הנוער, סיימו את העונה במקום הרביעי בטבלת מחוז דן.

מכבי קרית מלאכי: ללא ספק הקבוצה הטראגית של מחוז שפלה בשתי העונות האחרונות. אם לא די בכך, שבגלל שלוח המשחקים לא עבר התאמות לאחר התפרקות קבוצות, מה שגרם לקבוצה לשחק בליגה לא אחידה בכמות משחקים מלבד מחזור הסיום של העונה, הרי שבעונת 23/24 הקבוצה סיימה את הליגה הסדירה, שקוצרה ל-16 מחזורים בלבד, שבועיים לפני מכבי קרית גת, שלבסוף זכתה באליפות בזכות יחס שערים וניצחונות טוב יותר משלה.

קרית מלאכי לא הצליחה לעלות לליגה הארצית באמצעות משחקי המבחן. בעונה האחרונה קרית מלאכי ניהלה קרב עיקש על האליפות מול מ.ס דימונה, שהצליחה מחזור אחד לפני סיום העונה לנצח אותה 0:2 ולעלות על חשבונה למקום הראשון בטבלה ולאחר מכן לזכות בתואר. לקרית מלאכי לא הייתה בעונה האחרונה קבוצת נערים א', כך שהיא תצטרך להישען על שחקנים שנשארו בשורותיה.

מי הן המועמדות להעפיל למחוז הצפוני של הליגה הארצית?

הפועל טירת כרמל: סגנית אלופת מחוז מפרץ סיימה את העונה במרחק של שמונה נקודות מהאלופה, בית"ר עירוני נהריה, כשלזכותה מאזן של כ-81.5 אחוזי הצלחה. קבוצת נערים א' של המועדון סיימה את העונה עם הישארות הירואית בליגה הארצית במחזור הסיום של העונה.

בני ממב"ע: נציגת כפרי הדרוזים בצפון הגולן הוליכה את הטבלה ברוב שלבי העונה במחוז צפון, אך מעדה לקראת סיום העונה, מה שאפשר לבני בענה לזכות באליפות היסטורית ולהעפיל לליגה הארצית. בני ממב"ע סיימה את העונה שעברה עם למעלה מ-87 אחוזי הצלחה, כשרק נקודה אחת הפרידה בינה לבין פסגת הטבלה. בנוסף, הייתה לקבוצה עתודה במחוז צפון של שנתון נערים א', קבוצה שסיימה את העונה במקום העשירי בטבלה.

מכבי נוג'ידאת: סגנית אלופת מחוז יזרעאל סיימה את העונה במרחק של למעלה מ-20 נקודות מאלופת הליגה, מ.כ נהלל יזרעאל. הקבוצה סיימה את העונה עם 60 אחוזי הצלחה. למועדון לא הייתה בעונה שעברה קבוצה בשנתון נערים א', כך שקבוצת הנוער תצטרך להתבסס במידה רבה על עתודה מקבוצת הנוער האחרונה.