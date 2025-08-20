יום רביעי, 20.08.2025 שעה 20:35
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
30-21חטאפה4
32-31אתלטיק בילבאו5
31-21אלאבס6
31-21אספניול7
30-11ריאל מדריד8
11-11בטיס9
11-11ולנסיה10
11-11אלצ'ה11
11-11ריאל סוסיאדד12
03-21סביליה13
02-11לבאנטה14
02-11אתלטיקו מדריד15
01-01אוססונה16
03-11ג'ירונה17
02-01אוביידו18
02-01סלטה ויגו19
03-01מיורקה20

בארסה לא תארח בקאמפ נואו באלופות עד 26'?

יום גורלי מחר למועדון הקטלוני, כשביקור של אופ"א באצטדיון האייקוני יקבע האם הוא יוכל לארח שם או ייאלץ לחפש פתרון אחר למשך יותר מחצי עונה

|
ספוטיפיי קאמפ נואו (IMAGO)
ספוטיפיי קאמפ נואו (IMAGO)

האם ברצלונה תאלץ לחכות עוד חצי עונה עד שתחזור לקאמפ נואו? זה מה ששואלים היום (רביעי) בתקשורת הספרדית. מחר אופ”א תבקר באצטדיון ותקבל החלטה שיכולה לגרום לכך שהקטלונים ישחקו את כל שלב הליגה של ליגת האלופות במקום אחר.

בארסה מתחילה את הליגה הספרדית עם שלושה משחקי חוץ רצופים, אחרי שההתאחדות אישרה לה את זה באופן מיוחד בדומה למה שעשתה עם ריאל מדריד בתקופת שיפוצי הסנטיאגו ברנבאו. משחק הבית הראשון של האלופה ייערך נגד ולנסיה ב-13 או ב-14 בספטמבר (שידור ישיר בערוץ ONE) ונראה שיהיה לה קשה מאוד להגיע אליו כשהקאמפ נואו מוכן לארח אותו.

אבל הליגה הספרדית היא לא הבעיה הכי גדולה של הקטלונים, שכן גם אם יאחרו לאותו משחק באמצע החודש הבא הם יוכלו פשוט לארח במחזור אחר. הפלונטר המרכזי שלהם הוא בליגת האלופות, שם החוקים אחרים. על פי הכללים של אופ”א, לאורך כל שלב הליגה מותר לקבוצה לארח רק באצטדיון אחד. המשמעות היא שאם כשתתחיל התחרות הקאמפ נואו לא יהיה מוכן, בארסה לא תוכל להשתמש בו עד שלב הנוקאאוט, יותר מחצי עונה. 

האנזי פליק. יאלץ להסתדר ללא הקאמפ נואו? (IMAGO)האנזי פליק. יאלץ להסתדר ללא הקאמפ נואו? (IMAGO)

ב’מונדו דפורטיבו’ דווח כי המועדון הקטלוני כבר פנה למארגנת התחרות וביקש כי המשחק הראשון שלו בשלב הליגה יהיה בחוץ, אך מדובר בפתרון זמני, שכן ההפרש בין המחזור הראשון לשני הוא שבועיים בלבד, ועל פי קצב העבודה של הבנייה עד כה, מי יודע האם זמן קצוב כל כך יעשה כזה הבדל.

בעיתון נאמר גם שבארסה שריינה את האצטדיון האולימפי בהר היהודים, אותו מגרש בה שיחקה בשנתיים האחרונות בזמן השיפוצים, עד פברואר 2026, החודש בו יתחיל שלב הנוקאאוט של ליגת האלופות, וזאת למקרה וכאמור אופ”א לא תאשר מחר את הקאמפ נואו. המשחק היחיד שלא נכלל בהסכם לשריון האצטדיון עם מועצת העיר הוא זה שישוחק בליגה הספרדית באמצע ספטמבר, מכיוון שבאותם תאריכים צפויה להתקיים שם הופעה.

אצטדיון המונזאצטדיון המונז'ואיק (רויטרס)
ברגל לאמין: האלופה מפרקת את מיורקה 0:3
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */