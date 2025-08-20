בארסה לא תארח בקאמפ נואו באלופות עד 26'?

האם ברצלונה תאלץ לחכות עוד חצי עונה עד שתחזור לקאמפ נואו? זה מה ששואלים היום (רביעי) בתקשורת הספרדית. מחר אופ”א תבקר באצטדיון ותקבל החלטה שיכולה לגרום לכך שהקטלונים ישחקו את כל שלב הליגה של ליגת האלופות במקום אחר.

בארסה מתחילה את הליגה הספרדית עם שלושה משחקי חוץ רצופים, אחרי שההתאחדות אישרה לה את זה באופן מיוחד בדומה למה שעשתה עם ריאל מדריד בתקופת שיפוצי הסנטיאגו ברנבאו. משחק הבית הראשון של האלופה ייערך נגד ולנסיה ב-13 או ב-14 בספטמבר (שידור ישיר בערוץ ONE) ונראה שיהיה לה קשה מאוד להגיע אליו כשהקאמפ נואו מוכן לארח אותו.

אבל הליגה הספרדית היא לא הבעיה הכי גדולה של הקטלונים, שכן גם אם יאחרו לאותו משחק באמצע החודש הבא הם יוכלו פשוט לארח במחזור אחר. הפלונטר המרכזי שלהם הוא בליגת האלופות, שם החוקים אחרים. על פי הכללים של אופ”א, לאורך כל שלב הליגה מותר לקבוצה לארח רק באצטדיון אחד. המשמעות היא שאם כשתתחיל התחרות הקאמפ נואו לא יהיה מוכן, בארסה לא תוכל להשתמש בו עד שלב הנוקאאוט, יותר מחצי עונה.

האנזי פליק. יאלץ להסתדר ללא הקאמפ נואו? (IMAGO)

ב’מונדו דפורטיבו’ דווח כי המועדון הקטלוני כבר פנה למארגנת התחרות וביקש כי המשחק הראשון שלו בשלב הליגה יהיה בחוץ, אך מדובר בפתרון זמני, שכן ההפרש בין המחזור הראשון לשני הוא שבועיים בלבד, ועל פי קצב העבודה של הבנייה עד כה, מי יודע האם זמן קצוב כל כך יעשה כזה הבדל.

בעיתון נאמר גם שבארסה שריינה את האצטדיון האולימפי בהר היהודים, אותו מגרש בה שיחקה בשנתיים האחרונות בזמן השיפוצים, עד פברואר 2026, החודש בו יתחיל שלב הנוקאאוט של ליגת האלופות, וזאת למקרה וכאמור אופ”א לא תאשר מחר את הקאמפ נואו. המשחק היחיד שלא נכלל בהסכם לשריון האצטדיון עם מועצת העיר הוא זה שישוחק בליגה הספרדית באמצע ספטמבר, מכיוון שבאותם תאריכים צפויה להתקיים שם הופעה.

אצטדיון המונז'ואיק (רויטרס)