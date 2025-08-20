יום ראשון, 24.08.2025 שעה 18:56
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00עירוני רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00גלבוע/גליל
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל עפולה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה

מכבי רמת גן צירפה את אייזיאה אייזנדורף

חוזר לליגת העל: הפורוורד המתאזרח, ששיחק בעונות האחרונות בלאומית ובעונה החולפת היה באילת, יחזור לליגה הבכירה בישראל תחת שרביטו של שמוליק ברנר

|
אייזיאה אייזנדורף (לילך וויס-רוזנברג)
אייזיאה אייזנדורף (לילך וויס-רוזנברג)

מכבי רמת גן החתימה היום (רביעי) את המתאזרח אייזיאה אייזנדורף. הפורוורד (29, 1.98 מ’), ששיחק בעונה שעברה בהפועל אילת ולפני כן בעירוני נהריה והפועל גליל עליון בלאומית, יחזור לליגת העל, בה לא שיחק מאז 2021. בעבר שיחק בליגה הבכירה במדי הפועל חיפה, הפועל תל אביב ובני הרצליה.

בשורותיה של אילת רשם אייזנדורף, ב-27 משחקים בהם שיחק בעונה החולפת, ממוצעים של 9.8 נקודות למשחק ו-3.6 ריבאונדים. 

בסגל רמת גן לעונה הקרובה ארבעה שחקנים ששיחקו בקבוצה בעונה שעברה: הקפטן אדם אריאל, יונתן אטיאס, דרו קרופורד וג'ורדן כהן, שהיה מנוטרל בעונה האחרונה בגלל פציעה בברך במדי נבחרת ישראל 3X3 חוזר לקבוצה. השחקנים החדשים שצורפו לקבוצה הם: הזר רונאלדו סגו והישראלים: עמית אלון, מייקל בריסקר, והמתאזרח, גייב ויזניצר.

