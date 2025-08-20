יום ראשון, 24.08.2025 שעה 18:37
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
00-00צ'כיה1
00-00פורטוגל2
00-00לטביה3
00-00טורקיה4
00-00שבדיה5
00-00פינלנד6
00-00מונטנגרו7
00-00גרמניה8
00-00אנגליה9
00-00ליטא10
00-00סרביה11
00-00אסטוניה12
00-00גאורגיה13
00-00ספרד 14
00-00בלגיה15
00-00צרפת16
00-00יוון17
00-00איטליה 18
00-00סלובניה19
00-00פולין20
00-00בוסניה21
00-00קפריסין22
00-00ישראל23
00-00איסלנד24

עשוי להשפיע על ישראל: מוסא בחוץ ליורובאסקט

כוכב בוסניה, שנמצאת בבית שמצטלב עם ישראל, פצוע ולא ייקח חלק בטורניר היוקרתי. במקביל, בסרביה מדווחים שטריפונוביץ' נופה בסרביה. וגם: מיציץ'

|
דזנאן מוסא (IMAGO)
דזנאן מוסא (IMAGO)

היורובאסקט כבר ממש עוד רגע שם, ובזמן שנבחרת ישראל פרסמה באופן רשמי ברביעי את הסגל שלה לטורניר היוקרתי, גם שאר הסגלים מתחילים לקבל בהירות. בינתיים, מי שלא ישחק יחד עם נבחרת בוסניה הוא אחד הכוכבים הכי גדולים שלה ושחקנה החדש של דובאי, דזנאן מוסא.

השחקן, שעבר מריאל מדריד לקבוצה החדשה ביורוליג, פצוע ולא יכול לקחת חלק באליפות אירופה, והדבר גם עשוי להשפיע על ישראל. חניכיו של אריאל בית הלחמי מבית ד’ מצטלבים, אם יעלו כמובן, בשמינית הגמר עם בית ג’, ובבית ג’ נמצאת בוסניה. כלומר אם למשל ישראל תסיים שלישית בבית שלה ובוסניה שנייה בבית שלה, השתיים ייפגשו. בכל מקרה מה שבטוח זה שמוסא לא יהיה.

נבחרת אחרת שמעניינת מאוד באירופה בכלל בגלל שהיא כנראה הפייבוריטית הגדולה ללכת עד הסוף, ובישראל בפרט בגלל שיש לה שנה שחקנים מישראל, זו סרביה. או יותר נכון לומר, היו לא שני שחקנים מישראל. במדינה מדווחים שאורוש טריפונוביץ’, שחקנה החדש של מכבי ת”א, לא יהיה חלק מ-12 השחקנים בסגל, יש לומר כצפוי.

אורוש טריפונוביץאורוש טריפונוביץ' (IMAGO)

לגבי השחקן השני, אז וסיליה מיציץ’ פצוע בימים אלו ובכל סרביה מחזיקים אצבעות שהוא יוכל להיות כשיר, וכנראה שגם עופר ינאי אחד בארץ מחזיק אצבעות שהפציעה לא רצינית, ובינתיים הוא יעבור סדרת טיפולים אחרונים לפני שהמאמן יחליט יחד עם הצוות הרפואי האם אפשר להשתמש בשחקן הפועל תל אביב באליפות בעוד כשבוע וחצי.

מכבי חיפה תשחק בליגה הלאומית
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */