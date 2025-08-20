עשוי להשפיע על ישראל: מוסא בחוץ ליורובאסקט

היורובאסקט כבר ממש עוד רגע שם, ובזמן שנבחרת ישראל פרסמה באופן רשמי ברביעי את הסגל שלה לטורניר היוקרתי, גם שאר הסגלים מתחילים לקבל בהירות. בינתיים, מי שלא ישחק יחד עם נבחרת בוסניה הוא אחד הכוכבים הכי גדולים שלה ושחקנה החדש של דובאי, דזנאן מוסא.

השחקן, שעבר מריאל מדריד לקבוצה החדשה ביורוליג, פצוע ולא יכול לקחת חלק באליפות אירופה, והדבר גם עשוי להשפיע על ישראל. חניכיו של אריאל בית הלחמי מבית ד’ מצטלבים, אם יעלו כמובן, בשמינית הגמר עם בית ג’, ובבית ג’ נמצאת בוסניה. כלומר אם למשל ישראל תסיים שלישית בבית שלה ובוסניה שנייה בבית שלה, השתיים ייפגשו. בכל מקרה מה שבטוח זה שמוסא לא יהיה.

נבחרת אחרת שמעניינת מאוד באירופה בכלל בגלל שהיא כנראה הפייבוריטית הגדולה ללכת עד הסוף, ובישראל בפרט בגלל שיש לה שנה שחקנים מישראל, זו סרביה. או יותר נכון לומר, היו לא שני שחקנים מישראל. במדינה מדווחים שאורוש טריפונוביץ’, שחקנה החדש של מכבי ת”א, לא יהיה חלק מ-12 השחקנים בסגל, יש לומר כצפוי.

אורוש טריפונוביץ' (IMAGO)

לגבי השחקן השני, אז וסיליה מיציץ’ פצוע בימים אלו ובכל סרביה מחזיקים אצבעות שהוא יוכל להיות כשיר, וכנראה שגם עופר ינאי אחד בארץ מחזיק אצבעות שהפציעה לא רצינית, ובינתיים הוא יעבור סדרת טיפולים אחרונים לפני שהמאמן יחליט יחד עם הצוות הרפואי האם אפשר להשתמש בשחקן הפועל תל אביב באליפות בעוד כשבוע וחצי.