"יהיה נחמד אם חלק מהכסף ילך לגינוי ה-7.10"

ישראל נמצאת במלחמה כבר כמעט שנתיים, ובתקופה האחרונה אי אפשר לפספס את הגל שהולך וגדל נגד הספורט הישראלי. מהציוץ של מוחמד סלאח שקיבל חשיפה עצומה ועד הטקס של אופ”א לפני פתיחת הסופרקאפ האירופי שקרא להפסקת הרג ילדים ואזרחים וכלל את עלייתם של שני ילדים פלסטינים לכר הדשא, ללא ייחוס לחטופים הישראלים או לזוועות השבעה באוקטובר.

מקרה נוסף התרחש אתמול, כאשר התאחדות הכדורגל הנורבגית הודיעה רשמית כי ההכנסות ממשחק הנבחרת הבוגרת שייערך באוקטובר באוסלו מול נבחרת ישראל במסגרת מוקדמות המונדיאל, יועברו כתרומה לרצועת עזה.

בתשובה לפניות בנושא מצד התקשורת הזרה, השיבה התאחדות הכדורגל של ישראל כך: "אנחנו לא נוהגים לייעץ להתאחדויות לגבי השימוש בהכנסות ממשחקים, גם אם זה מושג בזכות משחק מול הנבחרת הגאה שלנו, אבל נחרוג ממנהגנו הפעם”.

“יהיה נחמד אם חלק מהסכום יופנה כדי לנסות למצוא גינוי של ההתאחדות הנורווגית לטבח ה-7 באוקטובר שגבה חיים של מאות אזרחים וילדים ישראלים, או לפעולה לטובת שחרור 50 חטופים. אנא ודאו שהכסף לא מועבר לארגוני טרור או לצייד לווייתנים".