יום רביעי, 20.08.2025 שעה 17:52
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
00-00סלובקיה1
00-00צפון אירלנד2
00-00לוקסמבורג3
00-00גרמניה4
 בית 2 
00-00שווייץ1
00-00שבדיה2
00-00סלובניה3
00-00קוסובו4
 בית 3 
00-00יוון1
00-00סקוטלנד2
00-00בלארוס3
00-00דנמרק4
 בית 4 
00-00אוקראינה1
00-00איסלנד2
00-00אזרבייג'ן3
00-00צרפת4
 בית 5 
00-00טורקיה1
00-00גיאורגיה2
00-00בולגריה3
00-00ספרד4
 בית 6 
00-00הונגריה1
00-00אירלנד2
00-00ארמניה3
00-00פורטוגל4
 בית 7 
75-54פינלנד1
60-102הולנד2
62-43פולין3
23-23ליטא4
111-04מלטה5
 בית 8 
91-43בוסניה1
61-62אוסטריה2
64-84רומניה3
34-33קפריסין4
012-14סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
66-73ישראל2
33-22איטליה3
38-54אסטוניה4
010-23מולדובה5
 בית 10 
82-64צפון מקדוניה1
76-104ווילס2
44-52בלגיה3
34-33קזחסטן4
08-03ליכטנשטיין5
  
90-63אנגליה1
53-44אלבניה2
40-32סרביה3
08-04אנדורה4
  
96-94צ'כיה1
61-122קרואטיה2
63-43מונטנגרו3
34-33איי פארו4
016-24גיברלטר5

"יהיה נחמד אם חלק מהכסף ילך לגינוי ה-7.10"

אחרי שבנורבגיה הודיעו כי ההכנסות מהמשחק מול ישראל ייתרמו לעזה, ההתאחדות השיבה: "אנו ודאו שהכסף לא מועבר לארגוני טרור או לצייד לווייתנים"

|
דור תורג'מן בין שחקני נורבגיה (ראובן שוורץ)
דור תורג'מן בין שחקני נורבגיה (ראובן שוורץ)

ישראל נמצאת במלחמה כבר כמעט שנתיים, ובתקופה האחרונה אי אפשר לפספס את הגל שהולך וגדל נגד הספורט הישראלי. מהציוץ של מוחמד סלאח שקיבל חשיפה עצומה ועד הטקס של אופ”א לפני פתיחת הסופרקאפ האירופי שקרא להפסקת הרג ילדים ואזרחים וכלל את עלייתם של שני ילדים פלסטינים לכר הדשא, ללא ייחוס לחטופים הישראלים או לזוועות השבעה באוקטובר.

מקרה נוסף התרחש אתמול, כאשר התאחדות הכדורגל הנורבגית הודיעה רשמית כי ההכנסות ממשחק הנבחרת הבוגרת שייערך באוקטובר באוסלו מול נבחרת ישראל במסגרת מוקדמות המונדיאל, יועברו כתרומה לרצועת עזה.

בתשובה לפניות בנושא מצד התקשורת הזרה, השיבה התאחדות הכדורגל של ישראל כך: "אנחנו לא נוהגים לייעץ להתאחדויות לגבי השימוש בהכנסות ממשחקים, גם אם זה מושג בזכות משחק מול הנבחרת הגאה שלנו, אבל נחרוג ממנהגנו הפעם”.

“יהיה נחמד אם חלק מהסכום יופנה כדי לנסות למצוא גינוי של ההתאחדות הנורווגית לטבח ה-7 באוקטובר שגבה חיים של מאות אזרחים וילדים ישראלים, או לפעולה לטובת שחרור 50 חטופים. אנא ודאו שהכסף לא מועבר לארגוני טרור או לצייד לווייתנים".

ארלינד הולאנד ודניאל פרץ (ראובן שוורץ)ארלינד הולאנד ודניאל פרץ (ראובן שוורץ)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
