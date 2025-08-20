יום רביעי, 20.08.2025 שעה 22:29
כדורגל עולמי  >> מוקדמות ליגת האלופות

דקה 29: סלטיק - קייראט 0:0

מוקדמות ליגת האלופות, פלייאוף: דן גלזר וארד בהרכב של האורחת, שנראית עד כה יותר מסוכנת מהסקוטים. שער של מרטינוביץ' נפסל בטענת נבדל. מי תנצח?

|
דן גלזר (קייראט אלמטי)
דן גלזר (קייראט אלמטי)

בשעה זו קייראט אלמטי, בה כמובן משחקים הלגיונרים דן גלזר ועופרי ארד מתארחת במסגרת שלב הפלייאוף של מוקדמות ליגת האלופות אצל סלטיק, אלופת סקוטלנד, במטרה לעשות מקדמה חשובה לקראת הגומלין בשבוע הבא, מה שיעזור לה לעלות לשלב הליגה של הצ’מפיונס ולשחק בבמה הגדולה ביותר שיש לעולם הכדורגל להציג.

שלב הפלייאוף של ליגת האלופות הוא תמיד מעמד מרגש. הקבוצות מקבלות את הגופיות עם הכוכבים, שומעות לראשונה את המנון הצ’מפיונס, ובעצם מקבלות טעימה ראשונה מהחלום אותו הם באו להגשים, וזה כמובן לעלות לשלב הליגה של המפעל היוקרתי ביותר באירופה, ובעולם הכדורגל כולו.

הקבוצה הקזחית נמצאת כבר באמצע עונתה בליגה, כשהיא חולקת את הפסגה עם אסטנה, אך עם משחק עודף. היא מגיעה לאחר הפסד 3:2 לילימיי כשנשארו לה שישה משחקים בלבד בליגה. בסיבוב הקודם של מוקדמות ליגת האלופות, היא העפילה באופן דרמטי אחרי שגברה על סלובן ברטיסלבה בפנדלים.

מנגד, אלופת סקוטלנד התחילה רק בתחילת החודש את הליגה שלה, כשהיא פתחה בצורה טובה עם שני ניצחונות בהם שמרה על שער נקי. משחקה האחרון של סלטיק היה בשלב שמינית הגמר של גביע הליגה הסקוטי, שם היא הביסה את פאלקירק מהליגה הראשונה 1:4.

מחצית ראשונה

שחקני קייראט לפני המשחק (רויטרס)שחקני קייראט לפני המשחק (רויטרס)

דקה 5: אלכסנדר מרטינוביץ’ ראה את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק, אחרי שפגע ברגלו של דייזן מאדה.

דקה 11: שער של קייראט נפסל בטענת נבדל, אחרי שמרטינוביץ’ נמצא מעבר לקו ההגנה כשכדור חופשי הורם.

דן גלזר נאבק על הכדור (רויטרס)דן גלזר נאבק על הכדור (רויטרס)

דקה 26: קלום מקרגור קיבל את הכרטיס הצהוב השני במשחק והראשון של סלטיק.

הרכב סלטיק: קספר שמייכל, אליסטייר ג’ונסון, ליאם סקלס, קמרון קרטר-ויקרס, קירן טיארני, בנג’מין ניגרן, קלום מקרגור, ראו הטטה, ג’יימס פורסט, דייזן מאדה, אדם אידח. 

הרכב קייראט אלמטי: אלכסנדר זרוטסקי, אלכסנדר מרינסקי, איגור סורוקין, אלכסנדר מרטינוביץ’, עופרי ארד, דן גלזר, ולרי גרומיקו, ירקין טפלוב, ז’ורז’יניו, דסטן סטפאייב, אדמילסון.

