ישראלים נגד זרים: הקרב הגדול של ליגת הפנטזי

בליגת הפנטזי הקרובה בליגת העל לא מספיק רק לבחור שחקנים טובים, צריך גם לדעת איך להרכיב קבוצה חכמה בתקציב. אז יצאנו לבדוק: מה יקרה אם נשים הרכב ישראלי מול הרכב זר, בתקציב כמעט זהה, מי יוצא יותר משתלם? החוקים הם כמובן עד שני שחקנים מכל קבוצה, בתקציב של עד 120 מיליון. היופי הוא שבפנטזי, לפחות בתאוריה, מותר לכם לשים הרכב עם 11 שחקנים זרים, אם כי לא בטוח בכלל שזה כדאי. למעשה, מסתמן שזה לא כדאי.

נבחרת הישראלים: כוח התקפה יקר

בהרכב 3-4-3, הישראלים מתפזרים בין המועדונים הגדולים עם שליטה ברורה לבית"ר ירושלים, מכבי ת"א, מכבי חיפה והפועל ב"ש. בהתקפה קשה להתעלם מהעוצמה: עומר אצילי (15 מיליון) מוביל את החלק הקדמי לצד דן ביטון (10) שמקבל קרדיט גדול, ודניאל דאפה (10) שמסמל את דור הצעירים החדש.

בקישור מצטרפים דור פרץ (13), דולב חזיזה (8), ירדן שועה (15) ומקסים פלושצ’נקו (8), שילוב של יצירתיות, מספרים וניסיון. בהגנה אפשר למצוא את רוי רביבו (11), שון גולדברג (9) ומתן בלטקסה (9), שלושה שמספקים גם ביטחון וגם נקודות בהגנה. בשער עומד גד עמוס (8), שוער מנוסה שיכול להפתיע עם הצלות חשובות.

סה"כ ההרכב הישראלי עולה 116 מיליון, כמעט עד המקסימום, עם עומק התקפי שמראה כמה הכוכבים המקומיים תופסים מקום מרכזי בפנטזי.

נבחרת הזרים: יציבות, כוח ושקט תקציבי

ההרכב הזר בנוי במבנה 4-4-2, ונראה שמי שיבחר בו ישמור על איזון טוב יותר בין התקפה להגנה, וגם יחסוך לא מעט כסף. בחוד תמצאו את ג’ונבוסקו קאלו (10 מיליון) לצד יון ניקולאסקו (9), צמד חלוצים שעובדים קשה ויודעים לספק מספרים.

בקישור מככבים קינגס קאנגווה (13 מיליון) עם שליטה באמצע, סדריק דון (10), לוקאס ונטורה (9) ואנטוניו ספר (7), חוליה מגוונת עם כישרון וטכניקה. בהגנה, שמות כבדים: עבדולאי סק (11), מוחמד עלי קמארה (10), יילה בטאי (10) ונמניה ליוביסבלייביץ’ (6), קו אחורי פיזי ומנוסה. בין הקורות נמצא מיגל סילבה (9), שוער אמין ומנוסה שמחזיק את הקבוצה מאחור.

ההרכב הזר עולה 104 מיליון בלבד, פער של 12 מיליון פחות מהישראלים, מה שמאפשר לשחקנים להשאיר כסף לשינויים או שדרוגים בהמשך.

מי מנצח?

על הנייר, ההרכב הישראלי מביא הרבה ברק וכוכבות, עם שמות נוצצים כמו אצילי, שועה ופרץ. אבל דווקא הזרים מציעים איזון נכון יותר, עלות נמוכה יותר, והגנה שקשה מאוד לפרוץ אותה. בפנטזי, השאלה האמיתית היא לא רק מי השחקן הכי נוצץ, אלא מי נותן הכי הרבה נקודות ביחס למחיר. ובמבחן הזה, הזרים עשויים להעניק יתרון למי שיבחר בהם. המזל שלכם הוא שאתם יכולים כמובן לשלב.

ההרכבים המלאים

ישראלים (3-4-3), 116 מיליון:

* התקפה: עומר אצילי (15), דניאל דאפה (10), דן ביטון (10)

* קישור: דור פרץ (13), דולב חזיזה (8), ירדן שועה (15), מקסים פלושצ’נקו (8)

* הגנה: רוי רביבו (11), שון גולדברג (9), מתן בלטקסה (9)

* שוער: גד עמוס (8)

זרים (4-4-2), 104 מיליון:

* התקפה: ג’ונבוסקו קאלו (10), יון ניקולאסקו (9)

* קישור: קאנגווה (13), סדריק דון (10), לוקאס ונטורה (9), אנטוניו ספר (7)

* הגנה: עבדולאי סק (11), עלי קמארה (10), יילה בטאי (10), נמניה ליוביסבלייביץ’ (6)

* שוער: מיגל סילבה (9)

