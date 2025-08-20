לוד מתחזקת מתחת לראדר: פיליפ מנה חתם

“סגירת מעגל”, ציין אופיר רגב בפני ONE לאחר חתימתו של הקשר בן ה-34 פיליפ מנה בהפועל ‘בני רגב’ לוד, אשר שיחק בבית"ר נורדיה ירושלים בעונה החולפת. מדובר בתושב העיר לוד, שהגיע היום (רביעי) לאצטדיון 'בני רגב' לוד וחתם על חוזה מול אופיר רגב, האיש החזק במועדון.

פיליפ מנה עזב את נורדיה, לאחר שבעונה החולפת היה חלק מהעפלתה של הקבוצה לשמינית גמר גביע המדינה ומקום שני בטבלת ליגה א' דרום: “בשקט, בשקט, לוד בונה את עצמה לליגה ב' וזו לא המילה האחרונה”, סיכם אופיר רגב בפני ONE. כשעל הפרק: צמד שחקנים איכותיים מליגה א'.

מנה סיים את העונה החולפת עם 34 הופעות, שלושה שערי ליגה ושלושה שערים במסגרת גביע המדינה, מול הפועל נוף הגליל והפועל רעננה, מה שהוביל לשמינית הגמר בבית מול מ.ס אשדוד מליגת העל.

אופיר רגב ופיליפ מנה (פרטי)

מנה גדל במחלקת הנוער של הפועל תל אביב ואף שיחק במדיה בליגת העל שנים אחורה. מעבר לכך, שיחק בליגה הלאומית במדי הפועל הרצליה, בית"ר תל אביב, הפועל בני לוד, הפועל ראשון לציון, הפועל איכסל, הפועל אום אל פאחם, מ.ס כפר קאסם ומכבי בני ריינה.