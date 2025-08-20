"השופטים מודים ומבקשים להחזיר את הכסף"

פרשת הביטוח הלאומי עדיין מעוררת גלים. בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE היום (רביעי) חשפנו כי בנוסף לשחקני הכדורגל שנחקרו, גם שופט כדורגל בכיר ואף מבקר שופטים נחקרו במסגרת הפרשה. על כל זאת ועל כל האירוע בכללי עלה לדבר בתוכנית אמיר שהרבני, החוק שת תיק פרשת הביטוח הלאומי.

מה אתה יכול לומר כרגע לגבי הפרשה הזו?

”בעצם בחקירה שני השופטים הללו קושרים את עצמם לחשדות, מודים במיוחס אליהם, לוקחים אחריות, מבקשים להחזיר את הכספים שקיבלו במרמה מביטוח לאומי. מדובר בעשרות אלפי שקלים לשניהם”.

איך הם רימו?

”הם הכירו את אותו עורך הדין שפעל בתיק הזה, החשוד המרכזי מה שנקרא, עם היכרות מוקדמת. הבנו שאותו עורך דין עשה איתם קורס שיפוט בעבר, לפני מספר שנים, אחד מהם מכיר מילדות וכך נוצר החיבור. הבנו שיש קשר שהוא קשר שוחדי לכאורה, על בסיס הטלפונים של החשודים, זיהינו את ההתכתבויות”.

שופט (IMAGO)

מה הוא כתב להם?

”אנחנו רואים התכתבות, את הניסוח, את התיאורים במהלך הוועדות, את החומרים הרפואיים שהוא מבקש, את כל תהליך הליווי הפיקטיבי שנעשה”.

הם לא היו פצועים וקיבלו כסף שהם התחזו כפצועים?

”היו פציעות, אבל פציעות שלא מזכות, הם יצרו החמרה באמצעות פניות פיקטיביות לרופאים, כולל לאותו מכון של הרופא החשוד בפרשה. קיבלו ממנו חוות דעת מזויפת שמתארת מצב רפואי כזה, והמצב הוא די שונה או אפילו 180 מעלות ממה שהיה באמת. יש שלוש הקבוצות שבעצם מוגדרות בביטוח הלאומי תחת תקנה 22 שאומר שאם התקנה מופר, ואני חייב לומר שהמנהלים התנהגו למופת, הבינו את המצב, ביקשו מאיתנו לשוב ולבדוק, ואמרו שבמידה שאכן התקבלו כספים, הם ישיבו אותם. מדובר משלוש הקבוצות בסכום שדי מתחלק, יש קבוצה אחת שמעורבת קצת יותר. אצל ב”ש זה טיפה יותר גדול בסכומים”.

ויש אדם שלכאורה התחזה לרופא.

“הוא לא רופא, הוא התחזה, הוא מלווה את הקבוצה במשחקים, גם חוץ וגם בית, הוא חותם לשחקנים על פציעות ודברים כאלה, חותם בשמו של רופא אחר שהוא מציג את החותמת שלו שהוא המעסיק שלו, ואנחנו מבינים שהוא בכלל לא רופא”.

זה מאסר יכול להיות לא, להתחזות לרופא?

”אני מניח שכן, כל החומרים כרגע בפרקליטות מחוז דרום, יעברו על הכל, אני מניח שזה לא יעבור ללא כתב אישום”.

בקבוצה יודעים?

”אנחנו פנינו לקבוצה, זימנו את המנהלים, ממשיכים עם זה מול משרד הבריאות ומול כולם. זה מטורף”.

כדורגל (IMAGO)

בכמה שחקנים מדובר?

”משהו כמו כ-50 שחקנים בשלב הראשוני שאנו בו כרגע. יש עוד שחקנים שיוזמנו בלבל השני, בפיק השני, שלא קשורים לאירוע הנקודתי הזה, אבל מתקשרים בהיבטים אחרים”.

כל כך הרבה שחקנים?

“לצערי כן, זה עבר בתוך חדרי ההלבשה, חבר מביא חבר, שחקן מדבר עם עוד שחקן, וזה מתרחב. יש אפילו שחקנים שהם היו לשכת גיוס עבור עורך הדין הזה, והם אלה שכיבסו, ועורך הדין ביקש עוד שחקנים והשחקנים גייסו בשבילו. אני לא יודע אם הם קיבלו כסף, הם קיבלו אבל משהו בטוח”.

כמה כתבי אישום יהיו?

”זה לא מהבחינה שלי, זה הפרקליטות. הסיכום שלנו עם הפרקליט, שמו דניאל, הוא עושה עבודה מדהימה, באמת מדהימה. סיכמנו שבכל מקום שבו נוכיח לפרקליט שיש ודאות ששחקן עם קשר שוחדי, השחקן ישתדל להכניס את השחקנים לכתב האישום. יש שחקנים כאלה לצערי, אני אומר בצער רב, יש שחקנים כאלה”.

תוך כמה זמן?

”הראשונים נגד המחוללים זה עניין של שבועות”.

עד מדינה יש?

”לא צריכים בתיק הזה עד מדינה לדעתי”.