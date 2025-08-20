"איך אורי יחכה לצ'אנס בלי לקבל סיכוי באימון?"

ברקע השמועות הנוגעות לעתידו של שחקן מכבי תל אביב אורי עזו, אביו עוז הגיב היום (רביעי) לפוסט בקבוצת הפייסבוק "הלב הצהוב" וענה לאוהדים לגבי הכישרון שחזר מהשאלה.

“אני בחיים לא מגיב לאוהדים המדהימים של מכבי והילד שלי, לטוב או לרע, מדובר בהמון פלטפורמות, אפשר לכתוב שחקן טוב או פחות טוב, זה לגיטימי, אבל לכתוב שיתנהג כמו בן אדם זה לא מאומת ולא נכון”, כתב עוז עזו.

“לשמחתי אין לילד חצי בעיית משמעת, הילד לא מתאמן עם הקבוצה, הילד מתאמן בצד, איך בדיוק יחכה להזדמנות שלו בלי לקבל סיכוי באימון? וזה רק על קצה הקרחון. המון הצלחה לקבוצה ונקווה לימים טובים יותר אמן”, הוסיף.