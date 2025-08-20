מצטרפת למרוץ: מודיעין פנתה לשלומי אזולאי

העולה החדשה לליגה הלאומית, עירוני מודיעין, מנסה להתחזק לקראת פתיחת הליגה, כאשר במועדון הצטרפו בימים האחרונים למרוץ אחר הקשר שלומי אזולאי, שהפך למטרת רכש עבור מספר קבוצות.

במודיעין פנו לאזולאי והציעו לו להצטרף, כאשר הוא יצטרך להחליט בינם לבין הקבוצה של אסי אלימלך הפועל חדרה. אלא שבמודיעין, גם עובדים על זרים לחיזוק הקבוצה, כששלושה זרים נמצאים על הפרק מבחינת הצוות המקצועי.

הראשון הוא הבלם פבלו ואלוסו, המשחק במורירנסה הפורטוגלית. הברזילאי בן ה-24, גדל במולדתו ושיחק בשנים האחרונות בליגות השנייה והשלישית. השני לוקמן אליו, הקשר המרכזי הניגרי, אשר שיחק בעבר בליגה הסלובנית וצפוי להצטרף לאחר ששיחק אשתקד בהומל מהליגה הבלארוסית.

שלומי אזולאי מאושר (חג'אג' רחאל)

השחקן השלישי, שנמצא במגעים הוא ישראל נהנה אופוקו, שחקן התקפה גנאי בן 21, אשר כבש שני שערים ובישל שניים נוספים, במדי גנדזאסר הארמנית. במודיעין מקווים להשלים את צירופם בימים הקרובים על-מנת שיצטרפו כמה שיותר מהר לפתיחת הליגה.

גם מ.ס קרית ים ממשיכה להתחזק: מי שחתם במועדון הוא הקשר ניב ליבנת. השחקן, שיחק אשתקד במדי הפועל כפר סבא, עימה העפיל לפלייאוף העליון וכבש שער אחד. לפני כן, בלט במדי עירוני רמה"ש במדיה כבש 5 שערים ליגה.