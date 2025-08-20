הייצור נבלם: ברזיל לא תלבש אדום במונדיאל

בחודש אפריל האחרון החלו דיווחים על כך שנבחרת ברזיל, באופן לא רגיל ולא צפוי, תלבש חולצה בצבע אדום כמדי חוץ במסגרת מונדיאל 2026. העיצוב, שגרר אחריו תגובות וביקורות רבות אצל הברזילאים, התחיל כחלק משיתוף הפעולה בין הסלסאו לנייקי והמותג אייר ג’ורדן.

אלא שהיממה האחרונה בישרה אחרת – ההתאחדות לכדורגל בברזיל גנזה את הרעיון וחולצת החוץ של הנבחרת מדרום אמריקה בגביע העולם שייערך בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, תהיה כחולה כהרגלה בסופו של דבר. אז מה בעצם קרה בדרך?

ברזיל מעולם לא לבשה צבע שלא קשור לצבעי הדגל והמדינה (צהוב, כחול, ירוק או לבן), גם לא במדי החוץ. למעשה, זה אפילו דבר קבוע בחוק של ההתאחדות הברזילאית, שערכה על פי הפרסומים “פגישת חירום” עם נייקי כדי לבקש את הפסקת הייצור של אותה חולצה אדומה. זאת, בעקבות זעם האוהדים, אך לא רק כי יש גם מישור פוליטי.

נבחרת ברזיל (רויטרס)

בברזיל, מדינה מקוטבת פוליטית, הצבע האדום מקושר בדרך כלל למפלגת הפועלים של הנשיא הנוכחי מהצד השמאלי של המפה, לואיז אינאסיו לולה דה סילבה. כלומר, היו התנגדויות גם מהתומכים בצד הנגדי. למרות עובדה זו, נשיא ההתאחדות בברזיל סמיר קסאוד התכחש וטען אחרת.

“הייתי נגד האדום לחלוטין, אבל לא מסיבות פוליטיות, בואו נהיה ברורים”, אמר קסאוד והמשיך: “כחול, צהוב, ירוק ולבן הם צבעי הדגל שלנו, ואלה הצבעים שעלינו לשמור עליהם”. אגב, מקרה דומה כבר התרחש ב-2016, כשאייר ג’ורדן גם כן יצרו אימונית מיוחדת של נבחרת ברזיל, בצבע שחור עם שרוולים אדומים. באותה חולצה לא נעשה שימוש במסגרות רשמיות באותה התקופה.