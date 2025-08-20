יום רביעי, 20.08.2025 שעה 16:02
רשמי: הסגל הסופי של נבחרת ישראל ליורובאסקט

הכל מוכן: אריאל בית הלחמי פרסם את 12 השחקנים שייצגו את המדים הכחולים לבנים, וגם את השניים האחרונים שלא. הובר וזלמנסון נופו, השמות בסגל בפנים

|
תומר גינת, דני אבדיה ורפי מנקו (רויטרס)
תומר גינת, דני אבדיה ורפי מנקו (רויטרס)

זהו זה, הכל מוכן שנבחרת ישראל תתחיל את המסע שלה באליפות אירופה. כל שהיה נותר הוא לחזור לארץ ולפרסם את הסגל הסופי, לערוך מספר אימונים כאן ולטוס לפולין לקראת הטורניר היוקרתי ביותר ביבשת. אז הסגל הסופי של 12 השחקנים שיטוסו פורסם היום (רביעי), וזה אומר שגם נודע על שני השחקנים האחרונים שנופו ולא יהיו חלק מהסגל.

הסגל הסופי יורכב מקאדין קרינגטון, בר טימור, איתן בורג, ים מדר, תומר גינת, רומן סורקין, איתי שגב, גיא פלטין, רפי מנקו, נמרוד לוי, דני אבדיה ויובל זוסמן. המשמעות? שני השחקנים שלא יהיו חלק מהקמפיין המרגש הם רכז הפועל ירושלים רועי הובר, בנוסף לגבוה של הפועל חולון עידן זלמנסון.

כזכור, נבחרת ישראל תתמודד בבית ד’ באליפות אירופה הקרובה, כשהיא תהיה בבית עם נבחרת צרפת, נבחרת סלובניה, נבחרת בלגיה, נבחרת איסלנד ונבחרת פולין. מתוך שש הנבחרות, ארבע מהן עולות אל שמינית הגמר, שם הבית של הכחולים לבנים מצטלב עם בית ג’.

אריאל בית הלחמי (חגי מיכאלי)אריאל בית הלחמי (חגי מיכאלי)

חניכיו של בית הלחמי ערכו חמישה משחקי הכנה כדי להתכונן ליורובאסקט, והם רשמו ניצחונות על גאורגיה, יוון וקפריסין, בנוסף לשני הפסדים מול אסטוניה ומונטנגרו. נבחרת ישראל תתחיל את דרכה בבית ד’ עם משחק נגד נבחרת איסלנד, ביום חמישי, 28.8, כלומר בעוד שמונה ימים בדיוק, בשעה 15:00.

