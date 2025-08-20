יום רביעי, 20.08.2025 שעה 15:30
כדורגל ישראלי

שופט כדורגל בכיר נחקר בפרשת הביטוח הלאומי

חשיפת "שיחת היום": בנוסף לשחקני הכדורגל, עו"ד והרופאים שנחקרו בפרשת ההונאה, נודע ל-ONE כי גם שופט ואף מבקר שופטים נחקרו בנוסף למנהלי קבוצות

|
שופט אילוסטרציה (IMAGO)
שופט אילוסטרציה (IMAGO)

פרשת הונאת הביטוח הלאומי עדיין מטלטלת את הספורט הישראלי, כשבמרכזה עומדים לפי החשד שחקני כדורגל, עורכי דין ורופאים, שנחשדים כי יצרו מצגי שווא בוועדות רפואיות לצורך קבלת קצבאות במרמה.

מהחקירה עולה כי שחקנים שכבר נחקרו העבירו מסרים לחשודים נוספים, שחלקם אף הגיעו לחקירה ללא טלפונים ניידים. עשרות כדורגלנים מליגת העל כבר זומנו לחקירה, חלק מהמעורבים הוציאו צווי איסור פרסום, וביטוח לאומי מייחס לרופא ולעורך הדין שנעצרו תפקיד מרכזי בהובלת המנגנון.

מדובר בפרשה שנחקרה בחשאי כשנה וחצי, וכעת נמשכת באופן גלוי, כשברקע דיווחים על מסמכים שנחשפו וממצאים שמחזקים את הקשרים לחשודים. כעת בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE נחשף כי בנוסף לשחקני הכדורגל שנחקרו, גם שופט כדורגל בכיר ואף מבקר שופטים נחקרו במסגרת הפרשה.

פרשת הביטוח הלאומי (דוברות המשטרה)פרשת הביטוח הלאומי (דוברות המשטרה)

כזכור, החקירה המתמשכת בפרשת הונאת הביטוח הלאומי חושפת עוד ועוד שכבות: על פי החשד, נבנה מנגנון מתוחכם שכלל רכישת חוות דעת רפואיות והצגתן בוועדות רשמיות, תוך גביית סכומי כסף גבוהים עבור "שירותי ייעוץ" ו"הערכות נכות".

גורמים המעורבים בפרשה טוענים כי התהליך נוהל בצורה מאורגנת היטב לאורך זמן, והביא לכך שכספי ציבור זרמו לידיים פרטיות בניגוד לחוק. במשטרה ובביטוח הלאומי מעריכים כי מספר המעורבים עלול להתרחב, וכי עשויים להיות עוד זימונים לחקירה.

הודעת הביטוח הלאומי בעקבות פרשיית הכדורגלנים

“החקירה ממשיכה, נמצאו ראיות מפלילות שהרחיבו את החקירה גם לשופטי כדורגל.

בעקבות הפרסומים בחודש מאי, עם הפיכת החקירה לגלויה על ידי חוקרי הביטוח הלאומי והיחידה לפשעים במרחב ציון בה נמצא ששחקני כדורגל מליגת העל ומליגות נוספות נחשדו בקבלת נכויות במרמה מהביטוח הלאומי, על נכויות פיקטיביות, שלא היו.

עד כה נחקרו כ-50 שחקנים, חלקם הגיעו מספר פעמים לחקירה, במסגרתם הוטחו בפניהם ההתכתבויות שלהם עם עורך דין המצביעות על מודעות של חלקם "לקשר השוחדי" שבין עורך הדין שמייצג אותם ובין הרופא הפוסק.

חלק משחקני הכדורגל הוציאו צו איסור פרסום כדי ששמם לא יפורסם. כאמור, מההתכתבויות עולה כי אצל חלקם קיימת מודעות לשיטת השוחד של עורך הדין והרופא ומבין הממצאים עולה התכתבויות בהם עורך הדין אומר לשחקנים משפטים כגון: "אם לא החרדים והערבים אנחנו נפיל את הביטוח הלאומי" והשחקן משיב: "צודק". ציטוט נוסף: "עד שלא יהיו לו (לשחקן) 3 בתים שביטוח לאומי שילם עליהם, אני לא עוצר", "בעזרת השם, גם אצלך".

ניידת משטרה (אורן בן חקון)ניידת משטרה (אורן בן חקון)

כמו כן, עם החקירה המשותפת של חוקרי הביטוח הלאומי עם היחידה לפשעים נמצא שגם שופטי כדורגל ומבקרי שופטים נחקרו בפרשייה ואף הודו במיוחס להם. בנוסף, אמש נחקרו 3 מנהלי קבוצות: הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים והפועל חיפה - חלק מהכספים ששילם הביטוח הלאומי הועברו ישירות לקבוצה שהתחייבה להשיב את הכספים שנלקחו שלא כדין.

בקבוצה אחרת, גם היא בליגת העל - נמצא כי היא מעסיקה "רופא" שנכשל מספר פעמים בבחינות ההסמכה של משרד הבריאות והתחזה לרופא בקבוצה והנפיק אישורים רפואיים לשחקנים על מנת שיגישו אותם לביטוח הלאומי. חוקרי הביטוח הלאומי ויל"פ ציון מצאו שהוא עשה שימוש בחותמות של רופאים אחרים מוסמכים. יצויין, התיק מלווה מתחילתו על ידי פרקליטות מחוז דרום פלילי על ידי פרקליט מלווה צמוד".

אמיר שהרבני, מנהל אגף החקירות של הביטוח הלאומי: "בעבודה משותפת עם היחידה לפשעים במרחב ציון, החקירה תפסה תאוצה, החוקרים עבדו לילות כימים כדי לפרוק את כל חומרי המדיה שברשות החשודים, עיבדו את הנתונים והמשיכו לחקור במלוא המרץ. מדובר בחקירה מאוד סבוכה ומורכבת שדורשת הרבה שיתוף פעולה ומשאבים רבים ואין לי ספק שכשהפרטים יחשפו הציבור יבין שמתייחסים לכספים שלו ברצינות גדולה ולא נשקוט עד שכל הכספים יוחזרו כדין".

