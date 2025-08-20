בנו של המאמן מליגה א' צפון חתם במכבי נתניה

ממשיך לחלום. יוסף עוודי הצעיר, שבעוד יומיים בדיוק (22/08) יחגוג את יום הולדתו ה-14, ומשחק בעמדת הבלם (שנתון 2011), חתם על חוזה לשנתיים במחלקת הנוער של מכבי נתניה. את מעמד החתימה ליווה בני לם, המנהל המקצועי של המחלקה.

יוסף הוא בנו של מוחמד עוודי, שפתח עונה רביעית כמאמן קבוצת הבוגרים של הפועל עירוני באקה אל גרבייה, מליגה א' צפון. הבלם החל את עונת 2024/25 במדי הפועל איחוד בני ג'ת, ובפברואר 2025 הגיע למחלקת הנוער של מכבי נתניה וחבר לקבוצת ילדים א' של המועדון.

בנתניה, הרשים את המערכת ומלבד צמד משחקים, בתחילת דרכו במכבי נתניה, פתח בהרכב הראשון בכל 14 משחקיו האחרים, כשהתכבד אף בשער מול הפועל ירושלים, במסגרת המחזור ה-17 בליגת ילדים א' מרכז.

שחקני מכבי נתניה נערים ג' (שחר גרוס)

כאמור, בעונת 2020/21 החל לשחק כדורגל תחת המעטפת של ההתאחדות, כשחבר למחלקת הנוער של מכבי עירוני ג'ת אלאהלי, באיזור מגוריו. במשך ארבע וחצי עונות שיחק בג'ת, הן במכבי והן בהפועל המקומיות, ועזב את הקבוצה כשבאמתחתו 74 הופעות.

את עונת 2025/26 יחל עם קבוצת נערים ג' של מכבי נתניה, שתשחק בליגת נערים ג'- על, הליגה הבכירה של שנתון 2011. בעונה החולפת, קבוצת ילדים א' של היהלומים סיימה חמישית בטבלת ליגת ילדים א' מרכז. עוודי הצעיר ישחק תחת הדרכתו של בן לוי.