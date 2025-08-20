יום רביעי, 20.08.2025 שעה 12:40
ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
30-21חטאפה4
32-31אתלטיק בילבאו5
31-21אלאבס6
31-21אספניול7
30-11ריאל מדריד8
11-11בטיס9
11-11ולנסיה10
11-11אלצ'ה11
11-11ריאל סוסיאדד12
03-21סביליה13
02-11לבאנטה14
02-11אתלטיקו מדריד15
01-01אוססונה16
03-11ג'ירונה17
02-01אוביידו18
02-01סלטה ויגו19
03-01מיורקה20

כך לאמין ימאל השאיר אבק לאמבפה בפנטזי

תשכחו ממה שהכרתם: הצרפתי שוב כובש, אבל הפרמטרים שנוספו לניקוד העונה מעניקים לכוכב ברצלונה יתרון והופכים אותו למפלצת. ומי הפתיע בריאל מדריד?

|
לאמין ימאל וקיליאן אמבפה (IMAGO)
לאמין ימאל וקיליאן אמבפה (IMAGO)

המחזור הראשון בלה ליגה מאחורינו וכך גם המחזור הראשון בפנטזי הספרדי של ONE. העונה כזכור נוספו קטגוריות מעניינות נוספות כמו תיקולים, הרחקות כדור ומסירות מפתח, מה שמעניק תחרות רחבה יותר על תואר מצטיין המחזור, תואר שלא במפתיע הלך ללאמין ימאל מברצלונה, אם כי לא בהפרש גדול.

להצטרפות למשחק ופתיחת קבוצה משלכם לחצו כאן 

נתחיל מחתן השמחה, לאמין ימאל סיים את המחזור עם הכי הרבה נקודות, 16 במספר, אחרי הופעה מלאה, שער, בישול, 3 מסירות מפתח, שישה דריבלים (ששווים 3 נקודות) ושני תיקולים ששווים עוד נקודה. במקום השני חברו הטוב ניקו וויליאמס עם 15 נקודות אחרי שער, בישול, 3 מסירות מפתח ושבעה דריבלים.

לאמין ימאל וניקו וויליאמס (IMAGO)לאמין ימאל וניקו וויליאמס (IMAGO)

עוד במקום השני נקולה פפה המפתיע מוויאריאל עם בישול, שער נקי, 6 מסירות מפתח, שני דריבלים ושני תיקולים ששווים 15 נקודות, וגם כריסטנטוס אוצ’ה מחטאפה עם שער, בישול, שער נקי, 3 מסירות מפתח 3, דריבלים וגם כרטס צהוב שהוריד ממנו נקודה וגזל ממנו את הפסגה.

במחזור בלטו גם איסי פלאסון מראיו וייקאנו עם שער ו-5 מסירות מפתח (12 נקודות), נאוול טנאליה מאלאבס עם לא פחות מ-9 הרחקות (ששוות 3 נקודות), שער ושני תיקולים (ששווים נקודה) בדרך ל-12 סך הכל. פאפה גיי עם 12 גם כן אחרי שער, שמירה על רשת נקייה, מסירת מפתח ו-4 תיקולים.

איסי פלאסון חוגג (La Liga)איסי פלאסון חוגג (La Liga)

בריאל מדריד קרה סיפור מעניין, כאשר קיליאן אמבפה סיים כמצטיין המשחק עם שער, כרטיס צהוב, שתי מסירות מפתח ושמונה דריבלים שהיו שווים 4 נקודות (השיא לשחקן של ריאל מדריד למשחק ליגה אחד בכל העונה שעברה עמד על 7), בדרך ל-11 נקודות סך הכל, אבל הוא לא היחיד עם כמות כזו של נקודות.

דין האוסן, בלם הרכש של צ’אבי אלונסו, עזר לשמור על שער נקי (4 נקודות), השלים שתי מסירות מפתח ושני תיקולים ולכך הוסיף גם שבע הרחקות בדרך ל-11 נקודות משלו. לשם השוואה, ויניסיוס שרשם הופעה מלאה (2 נקודות), 2 מסירות מפתח ו-3 תיקולים סיים עם חמש נקודות בלבד.

דין האוסן (IMAGO)דין האוסן (IMAGO)

כך או כך, אם בעונה שעברה אמבפה סיים כמצטיין בעיקר בזכות העובדה שכבש הכי הרבה שערים, כעת כשלוקחים בחשבון את הפרמטרים הנוספים כמו תיקולים, מסירות מפתח ודריבלים, לאמין ימאל מתגלה כ”מפלצת” פנטזי לא קטנה ועשוי לתת פייט על תואר מצטיין העונה בליגת החלומות כבר בגיל 18. 

להצטרפות למשחק ופתיחת קבוצה משלכם לחצו כאן 

קטן אבל בטוח: 0:1 לריאל מדריד על אוססונה
