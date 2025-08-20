שוער ליגת העל בעבר חתם בשורות עירוני נשר

יש שוער בשער. עירוני נשר החתימה בשורותיה את עמית סואירי, השוער בן ה-24, השחקן שהיה שייך בעברו להפועל חיפה, שטעם מליגת העל. יעמוד בין הקורות בקבוצה של ברוך סער. חתם באמצעות, סוכנות השחקנים Play It, בנוכחותו של אורן שטרלינג.

את עונת 2025/26 היה אמור לפתוח במדי הפועל עכו, מהליגה הלאומית, אלא שלנוכח עניינים שלא קשורים בו, שאינם מקצועיים, נאלץ לעזוב את המקום בעל כורחו ולרדת לליגה א' בחזרה, הרי שיחק בה בעבר.

את עונת 2024/25 החולפת פתח בשער של הפועל עפולה מהליגה הלאומית, שם רשם הופעה אחת בלבד ובינואר 2025 עבר למכבי אתא ביאליק מליגה א' צפון, עד סגירתה, מה שאילץ את השוער לעבור לקבוצה שלישית במספר, למ.ס טירת הכרמל, מליגה ב' צפון ב'.

ברוך סער (באדיבות אבי רביבו)

בעונת 2020/21 היה שייך להפועל חיפה וב-02/01/2021 ראה דקות משחק ראשונות בליגת העל, כשעלה מהספסל בדקה ה-16, בהתמודדות מול בית"ר ירושלים במסגרת המחזור ה-14 בליגה, משחק שהסתיים ב-3:3 מטורף. רשם שתי הופעות נוספות באותה עונה במדי האדומים מהכרמל.

בעונת 2021/22 היה שייך להפועל עכו מהליגה הלאומית, עונה בה ראה הופעה אחת בלבד, בהתמודדות מול מכבי בני ריינה, שהעפילה באותה עת לליגת העל. בעונת 2022/23 חזר להפועל חיפה מליגת העל ובעונת 2023/24 היה לשוערה של עירוני נשר מליגה א' צפון, כך שלא זרה לו.

באותה עונה זכה עם חבריו לקבוצת עירוני נשר בגביע האזורים, לאחר ניצחון 1:2 על הפועל בקעת הירדן שאם לא די בירידתה לליגה ב' באותה עונה, הרי שלא הצליחה להשאיר טעם מתוק בפה, לנוכח ההפסד מול נשר. באותה עונה היה בין שבעה שוערים שספגו הכי מעט בליגה א' צפון.

עירוני נשר תפתח את עונת 2025/26 ב-29/08, זאת במסגרת סיבוב ה' בגביע המדינה בכדורגל, שם תפגוש הקבוצה של ברוך סער את מכבי אחי נצרת, במשחק ביתי, אלא אם כן אחת מהקבוצות תוותר על תענוג הגביע.

מעבר לכך, ב-05/09, במסגרת המחזור הראשון בליגה א' צפון, עירוני נשר תתארח במשחק חוץ מול הפועל בני מוסמוס, שתפתח עונה שנייה ברציפות בליגה א' צפון, לאחר העפלתה מליגה ב' בעונת המשחקים 2023/24 מהמקום הראשון בטבלת ליגה ב' צפון ב'.