סופי: פינס יסיים את תפקידו כיועמ"ש ההתאחדות

חשיפת "שיחת היום": לאחר שוועדת האיתור לא מצאה מחליף בפעם הקודמת ושר בממשלה אף ניסה להתערב במינוי, כעת תוקם ועדת איתור של אנשי מקצוע בלבד

|
עמית פינס (שחר גרוס)
עמית פינס (שחר גרוס)

ההתאחדות לכדורגל תיפרד סופית מהיועץ המשפטי שלה עו"ד עמית פינס בסוף השנה. בישיבת מזכירות ההתאחדות לכדורגל שנערכה השבוע, היו"ר שינו זוארץ הודיע על הקמת וועדת איתור לבחירת היועץ המשפטי, הפעם היא תהיה מורכבת רק עם אנשי מקצוע בלי עסקנים.

בפעם הקודמת ועדת האיתור שמונתה לא הצליחה למצוא מחליף מוסכם לאחר שתחילה חיפשו לו מחליף, והנהלת ההתאחדות לכדורגל אישרה פה אחד את הארכת כהונתו של עו"ד עמית פינס כיועץ המשפטי של ההתאחדות לכדורגל לשנתיים נוספות.

חברי ועדת האיתור את המנדט על בחירת היועמ”ש החדש להנהלת ההתאחדות והמליצו להמשיך את תפקידו של עו”ד עמית פינס. בתוך כל אלה, במכתב שחשפנו בזמנו  שהגיע לידי ONE, ניתן למצוא אישור לחשיפת ONE, לפיה שר בממשלה ניסה להתערב בתהליך בחירת היועץ המשפטי להתאחדות לכדורגל. 

עו"ד עמית פינס, היועץ המשפטי של ההתאחדות לכדורגל (שחר גרוס)עו"ד עמית פינס, היועץ המשפטי של ההתאחדות לכדורגל (שחר גרוס)

במכתבם, אז כזכור המליצו חברי הוועדה כי בעת הנוכחית ובנסיבות האמורות והמאתגרות, נכון יהיה אם עו"ד עמית פינס ימשיך בתפקידו. הוועדה המיוחדת שמונתה להמליץ להנהלת ההתאחדות לכדורגל סיימה את עבודתה לאחר שראיינה את כל המועמדים, דירגה אותם והעלתה מספר מועמדים לגמר, אך לאחר שהעלתה לגמר נפסל אחד המשרדים בטענה לניגוד עניינים ולא ברור מדוע הוא כלל עלה לגמר.

תפקיד היועץ המשפטי של ההתאחדות לכדורגל נחשב ליוקרתי, זוהר, מי שמתעסק במשפטים ויש לו זיקה לספורט אז יש לו תשוקה לקבל את התפקיד. ההתאחדות לכדורגל נחשבת ללקוח טוב, באור הזרקורים, לכן יש מרוץ כזה גדול לתפקיד הזה.

רק לפני כשלוש שנים, עו”ד פינס עוד רצה לסיים את תפקידו כאשר אמר בין היתר: "נפח העבודה בהתאחדות לכדורגל גדל משמעותית מהיום בו לקחתי על עצמי את תפקיד היועמ"ש ועד היום והדבר הקשה עליי לחלק את זמני יחד עם שורת לקוחות להם אני מחויב לשירות המשפטי הטוב ביותר. אהבתי הגדולה לעולם המשפט ולעולם הכדורגל מצאה בהתאחדות לכדורגל הזדמנות נדירה לשלב בין השניים והייתה לי זכות גדולה לכהן בתפקיד לאורך תקופת זמן משמעותית”. 

