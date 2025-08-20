תופעה בזויה: ההתאחדות הוציאה חידוד נהלים

קבוצות נוער, החל מליגת העל ועד לקבוצות נוער מחוזיות, קיבלו באחרונה מכתב חידוד נהלים מטעם קרן סלם, מנהלת מחלקת הנוער בהתאחדות לכדורגל. הסיבה? שחקנים, הרשומים בקבוצה זו או אחרת, נוסעים בלא רשות קבוצתם, להתאמן במקום אחר בניסיון להרשים ולעבור לשם בבוא העת.

“זו תופעה רחבה שגורמת למועדונים, לעיתים רחוקות, להוציא לא מעט כספים”, מציין גורם המעורה בפרטים, “יש קבוצות שלא אכפת להן, אז נותנות לאותם שחקנים לבוא להתאמן אצלן ללא כל אישור מצד הקבוצה הקיימת שלהם, אליהם הם שייכים. בלי בושה, בלי כבוד והכי גרוע - אותם שחקנים לא מבוטחים אצלם. ואם ייפצעו? אולי יעשה קצת סדר בגן החיות הזה”, סיכם הגורם.

“חידוד נהלים – אישורי אימונים לשחקנים הרשומים בקבוצות אחרות”, ציינה קרן סלם בכותרת לקבוצות הנוער השונות. סלם המשיכה: “לאור תלונות חוזרות ונשנות שמתקבלות במשרדי ההתאחדות מצד קבוצות שונות, נבקש לחדד את הנהלים הבאים בכל הנוגע לאישורי אימונים לשחקנים הרשומים תחת קבוצות אחרות”.

מ.ס אשדוד - מכבי חיפה נוער (שחר גרוס)

עוד אמרה המנהלת: “נזכיר, כי בהתאם לתקנון הרישום - ‘שחקן הרשום בקבוצה לא מקצוענית יהא רשאי להתאמן בקבוצה אחרת רק אם ניתנה לכך הסכמת הקבוצה בה הוא רשום’. בהקשר זה נבקש להדגיש, כי על הקבוצה אשר בה מתאמן השחקן לדאוג לכך כי השחקן יציג בפניה אישור חתום בטופס ייעודי לכך. האחריות היא על הקבוצה בה השחקן מתאמן לבקש ולקבל מהשחקן את האישור האמור חתום”.

לסיכום, ציינה סלם כי “פעולה בניגוד להוראות לעיל עלולה להוות עבירה על תקנוני ההתאחדות, על כל הנובע והמשתמע מכך”. בהתאחדות לכדורגל מקווים כי רענון הנהלים הללו, שנדמה כי באחרונה ישנה התרופפות מסיבית בנושא, תביא הקבוצות להפסיק לאשר לשחקנים המגיעים אליהם לאימונים, מבלי לקבל אישור מקבוצת האם שלהם.