יום רביעי, 20.08.2025 שעה 16:03
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
הפועל חיפה החתימה גארד, זר חדש למכבי פ"ת

שורת החתמות בלאומית: האדומים מהכרמל צירפו את דנאל כוזהינוף, ששיחק בעבר במדי היריבה העירונית. טריי מקאלום מגיע לאם המושבות מהליגה המקסיקנית

|
דנאל כוזהינוף (עילאי אהרוני)
דנאל כוזהינוף (עילאי אהרוני)

הקבוצות בליגה הלאומית ממשיכות להיערך לקראת פתיחת עונת 25/26, ומחזקות את הסגלים בשחקנים נוספים שיוכלו לתת גמישות במאבק על העלייה לליגה הבכירה.

החתמה מסקרנת מגיעה מכיוונה של היורדת הטרייה הפועל חיפה, אשר החתימה את הגארד דנאל כוזהינוף (24, 1.77 מ’). את עונת 25/24 החל הגארד בעירוני נהריה והיה שותף ב 17 משחקים עם 18 דקות בממוצע ו־5.6 נקודות. בהמשך העונה עבר לעירוני אילת, וכעת מצטרף לשורות האדומים מהכרמל.

את הניסיון הראשון בקריירת הבוגרים עשה כוזהינוף ב־2020 בקריית מוצקין בליגה הלאומית, ובמהלך הקריירה הספיק לשחק במדי מכבי חיפה, בה שיחק עונה אחת בליגת העל בכרטיס כפול עם מוצקין, ולאחר מכן שנתיים בלאומית, כאשר באותה התקופה אביו, יקי כוזהינוף, בעלי חברת הבנייה נקסט אורבן, היה הספונסר הראשי של הקבוצה. בהמשך שיחק גם במכבי ראשון לציון.

רובן נייברגר (רועי כפיר)רובן נייברגר (רועי כפיר)

מאמן הקבוצה, רובן נייברגר אמר על ההחתמה: “אני שמח מאוד על הצטרפותו של דנאל לקבוצה. מדובר ברכז עם ניסיון רב בליגה הלאומית, שמשחק בקצב ואינטנסיביות גבוהה משני צידי המגרש. אני בטוח שהוא יתרום המון למרקם הקבוצתי ויתאים לסגנון המשחק שאנחנו רוצים להנחיל”.

במקביל, מכבי פתח תקווה החתימה את הפורוורד/סנטר טרה מקאלום (30, 2.03 מ’). מקאלום, בוגר מכללת דה פול, שיחק בעונה שעברה בליגה המקסיקנית ולפני כן ביוון, סלובקיה וליגת הפיתוח בארצות הברית. בעונה שעברה במקסיקו הוא העמיד ממוצעים של 10 נקודות ו-3.1 ריבאונדים למשחק.

טרה מקאלום (IMAGO)טרה מקאלום (IMAGO)
