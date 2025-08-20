מכבי ת"א מרימה הילוך במו"מ על באליקווישה

מכבי תל אביב מרימה הילוך ומנהלת שיחות מול לובן בניסיון לסגור עסקה על וויליאם באליקווישה, שעל העניין בו פורסם לראשונה ב-ONE. הצהובים מאוד רוצים את השחקן והוא אמור להיות מחליפו של ווסלי פטאצ'י, שיעבור בקרוב לאלקמאר, מבחינת הקבוצה, כאשר אלופת ישראל עובדת על הנושא.

אם מכבי ת"א תצליח לסגור היום את עסקת באליקווישה, היא תוכל לרשום אותו עד 01:00 בלילה למשחקים מול דינמו קייב בפלייאוף הליגה האירופית, ואז בעצם להשתמש בו על המשבצת של פטאצ'י, מה שיכול לספק הסבר נוסף לסיבה שהברזילאי לא התאמן היום.

באשר ליאניס חאג'י עליו דווח ברומניה כי הוא מחזיק בהצעה ממכבי תל אביב, נכון להיום אין הצעה לגביו, אולם מה שכן קרה זה שסוכנים ישראלים הציעו אותו למספר קבוצות בארץ ובין היתר למכבי תל אביב. כרגע מועמדותו נבחנת ומנותחת, אבל אין הצעה וזה עדיין לא התקדם לשם.

באליקווישה (IMAGO)

בחזרה לבאליקווישה, השחקן החל את הקריירה במחלקת הנוער של אנדרלכט, אחר כך עשה את המעבר לסטנדרט ליאז’ ובמדיה גם עלה לבוגרים בשנת 2018. הוא שיחק 6 שנים אצל ליאז’ ומשם הושאל לקבוצות נוספות בבלגיה כמו סרקל ברוז’, עד הצטרפותו ב-2024 ללובן.

השחקן הקונגולוזי שיתף את אנשיו בבלגיה כי הוא בקשר טוב מאוד עם אושר דוידה, הקיצוני של הצהובים, וכי הישראלי ששיחק איתו בליאז׳’ משוחח איתו כדי לשכנע אותו להגיע למכבי ת”א.

הקשר, שיכול לשחק גם כקיצוני, ערך בעונה החולפת 34 הופעות ליגה במדי ליובן, במהלכן כבש שני שערים והוסיף בישול. ברוב ההופעות הוא עלה כמחליף. בנוסף, ערך גם שלוש הופעות במדי הקבוצה במסגרת הגביע, שם כבש שער אחד.

בזירה הבינלאומית, באליקווישה, שלמעשה נולד בבבלגיה, אך ממוצא קונגולזי, ייצג את נבחרת קונגו עד גיל 23 בשני משחקי מוקדמות גביע אפריקה ב-2019 ובמרץ 2023, הוא גם ערך את הופעת הבכורה שלו בנבחרת הבוגרת של קונגו בניצחון 1:3 על מאוריטניה במוקדמות גביע אפריקה.