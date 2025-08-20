יום רביעי, 20.08.2025 שעה 12:55
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

מכבי ת"א מרימה הילוך במו"מ על באליקווישה

כפי שנחשף ב-ONE: הצהובים מנסים לסגור עסקה שתנחית את הקשר הקונגולזי כדי שיהיה מחליפו של פטאצ'י, שמעברו לאלקמאר מתקרב. וגם: מה קורה עם חאג'י?

|
באליקווישה (IMAGO)
באליקווישה (IMAGO)

מכבי תל אביב מרימה הילוך ומנהלת שיחות מול לובן בניסיון לסגור עסקה על וויליאם באליקווישה, שעל העניין בו פורסם לראשונה ב-ONE. הצהובים מאוד רוצים את השחקן והוא אמור להיות מחליפו של ווסלי פטאצ'י, שיעבור בקרוב לאלקמאר, מבחינת הקבוצה, כאשר אלופת ישראל עובדת על הנושא.

אם מכבי ת"א תצליח לסגור היום את עסקת באליקווישה, היא תוכל לרשום אותו עד 01:00 בלילה למשחקים מול דינמו קייב בפלייאוף הליגה האירופית, ואז בעצם להשתמש בו על המשבצת של פטאצ'י, מה שיכול לספק הסבר נוסף לסיבה שהברזילאי לא התאמן היום.

באשר ליאניס חאג'י עליו דווח ברומניה כי הוא מחזיק בהצעה ממכבי תל אביב, נכון להיום אין הצעה לגביו, אולם מה שכן קרה זה שסוכנים ישראלים הציעו אותו למספר קבוצות בארץ ובין היתר למכבי תל אביב. כרגע מועמדותו נבחנת ומנותחת, אבל אין הצעה וזה עדיין לא התקדם לשם.

באליקווישה (IMAGO)באליקווישה (IMAGO)

בחזרה לבאליקווישה, השחקן החל את הקריירה במחלקת הנוער של אנדרלכט, אחר כך עשה את המעבר לסטנדרט ליאז’ ובמדיה גם עלה לבוגרים בשנת 2018. הוא שיחק 6 שנים אצל ליאז’ ומשם הושאל לקבוצות נוספות בבלגיה כמו סרקל ברוז’, עד הצטרפותו ב-2024 ללובן.

השחקן הקונגולוזי שיתף את אנשיו בבלגיה כי הוא בקשר טוב מאוד עם אושר דוידה, הקיצוני של הצהובים, וכי הישראלי ששיחק איתו בליאז׳’ משוחח איתו כדי לשכנע אותו להגיע למכבי ת”א.

הקשר, שיכול לשחק גם כקיצוני, ערך בעונה החולפת 34 הופעות ליגה במדי ליובן, במהלכן כבש שני שערים והוסיף בישול. ברוב ההופעות הוא עלה כמחליף. בנוסף, ערך גם שלוש הופעות במדי הקבוצה במסגרת הגביע, שם כבש שער אחד.

בזירה הבינלאומית, באליקווישה, שלמעשה נולד בבבלגיה, אך ממוצא קונגולזי, ייצג את נבחרת קונגו עד גיל 23 בשני משחקי מוקדמות גביע אפריקה ב-2019 ובמרץ 2023, הוא גם ערך את הופעת הבכורה שלו בנבחרת הבוגרת של קונגו בניצחון 1:3 על מאוריטניה במוקדמות גביע אפריקה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */