הבדרן הלא יציב שגבר על מסי: על שאנדה סילבה

כל כדורגלן חולם על להבקיע שער מכריע ודרמטי מול אצטדיון מלא של אוהדים נלהבים. שאנדה סילבה, הרכש המיועד של הפועל תל אביב, חווה רגע קסום כזה לפני פחות משנה.

אטלנטה יונייטד הייתה האנדרדוג המוחלט בשמינית גמר פלייאוף ה-MLS מול אינטר מיאמי בנובמבר 2024. בסדרת הטוב משלושה משחקים, היא הפסידה בפלורידה במפגש הראשון, והייתה זקוקה לניצחון ביתי כדי להישאר בחיים. התוצאה הייתה 1:1 כאשר הפורטוגלי נשלח למערכה בדקה ה-89. עמוק בזמן פציעות, הוא קיבל מסירה מאלכסיי מירנצ'וק ושלח כדור מופלא לחיבורים. 68 אלף הצופים במרצדס בנץ סטדיום יצאו מגדרם מרוב אושר, בעוד סילבה הוריד את החולצה ונהנה מהערב הטוב בחייו. ליאו מסי, לואיס סוארס וג'ורדי אלבה היו על המגרש – והוא גבר עליהם.

במשחק השלישי השלימה אטלנטה יונייטד את הסנסציה, השיגה 2:3 בחוץ והדיחה את סוללת הכוכבים שהייתה אמורה לזכות בגביע. לסילבה היה חלק עצום בכך, ובאופן כללי הלך לו טוב מאוד נגד אינטר מיאמי. שנה קודם לכן, זמן קצר אחרי שהצטרף לאטלנטה ב-2023, הוא סיפק הופעה גדולה מולה, גרם לשער עצמי והיה מעורב ישירות בשני כיבושים נוספים בדרך ל-2:5 כביר. הכותרות לפני ההתמודדות ההיא דיברו על כך שמסי הבריז ולא הגיע, וסילבה הצהיר: "הוא לא מעניין אותי. אנחנו מתרכזים רק בעצמנו". הוא הרגיש על גג העולם.

שאנדה סילבה חוגג (IMAGO)

אז הוא הסתדר מול כוכבי ברצלונה לשעבר, אבל יש ברזומה של סילבה גם היסטוריה עם כוכב ברצלונה לעתיד. בתחילת הקריירה הוא שיתף פעולה עם ראפיניה במדי ויטוריה גימראייש, שם טיפח אותו סרג'יו קונסייסאו, שזכה לימים לתהילה כמאמן פורטו (ועבר במילאן בעונה שעברה). עם קונסייסאו על הקווים, היו לו כמה משחקים טובים בעונת 2015/16, בהיותו בן 18 בלבד. זו הייתה תקופה בה נחשב סילבה לשחקן מבטיח במונחים של הליגה הפורטוגלית כולה, והיו שציפו כי יתפתח לרמה הבינלאומית.

אחרי הכל, הוא צמח באקדמיה של ספורטינג – הטובה ביותר במדינה, ואחת הטובות בעולם. ממנה הוא הגיע לנבחרת עד גיל 15, ובמשך מספר שנים ייצג את פורטוגל בכל הגילאים הצעירים, תוך שהוא רושם לא פחות מ-55 הופעות. ב-2016 הוא הבקיע נגד גרמניה באליפות אירופה עד גיל 19. ב-2017 הוא בלט במונדיאל עד גיל 20 וכבש פעמיים, כולל ברבע הגמר מול אורוגוואי בו הודחו הפורטוגלים בפנדלים. השוער דיוגו קוסטה, הבלם רובן דיאס והמגן דיוגו דאלוט, שהפכו לימים לכוכבי הנבחרת הבוגרת, היו איתו בהרכב בטורניר, וגם לסילבה היו חלומות לעשות קריירה גדולה באמת.

הוא ניחן במהירות וביכולת טכנית טובה, וגם רב גוניותו היוותה נכס לא מבוטל כי הוא מסוגל לשחק בשני האגפים, וגם כחלוץ מרכזי – תפקיד אותו מילא בחלק נכבד מההופעות בנבחרות הצעירות. תיירי הנרי ואדריאנו הברזילאי היו המודלים שלו לחיקוי כאשר היה ילד, אבל את ההשראה הוא שאב בעיקר מאביו.

שאנדה סילבה (IMAGO)

האב, שהיה ידוע בעיקר בכינויו קינזיניו, נכנס לספרי ההיסטוריה ככובש הראשון אי פעם של נבחרת אנגולה באליפות אפריקה – הוא עשה זאת כאשר היא העפילה להופעת בכורה בטורניר ב-1996, ובסך הכל היו לו 9 כיבושים ב-40 משחקים. באותה תקופה, היה קינזיניו חלק מהסגל הנוצץ של פורטו שזכתה ב-1996 באליפות עם בובי רובסון כמאמן. את המנטור האנגלי הדהים הסקורר האנגולי כאשר חגג שערים עם ריקודים ליד דגל הקרן בסגנון האליל הקמרוני רוז'ה מילה, ורובסון אף העיר לו: "תעשה את זה רק אם תבקיע שלושער".

קינזיניו לא רצה לשמוע על כך. היה לו אופי שמח, והאוהדים אהבו אותו מאוד, גם אם הוא לא קיבל דקות משחק רבות מדי. דומינגוש היה לפניו בסדר העדיפויות, ואז הגיע לקבוצה גם הברזילאי המיתולוגי מריו ז'ארדל. אז קינזיניו החל לנדוד בהשאלות, ובסופו של דבר מצא את עצמו בליגה הסינית, הרבה לפני שהיה שם כסף. את הפוטנציאל הוא לא מיצה עד הסוף, אבל את האהבה הטהורה לכדורגל ואת שמחת החיים הוא הוריש לבנו, וכך אולי גם את הנטיה לא להקשיב להוראות.

את קונסייסאו הרגיז סילבה לא פעם, ואחרי עזיבתו של הבוס ב-2016 אף מצא את עצמו בעיקר בקבוצת המילואים. הכישרון עדיין בלט, ולכן ווסטהאם הימרה עליו ב-2018. הרעיון היה להכשירו בקבוצת המילואים, שם הפציץ הפורטוגלי שלושער מהיר מול טוטנהאם כבר בבכורה. את משחקו הראשון (והאחרון) בפרמייר ליג הוא קיים בחלוף מספר חודשים, וזכה לשתף פעולה עם דקלן רייס הצעיר ועם אנדי קארול. אלא שאז הכל השתבש בשנה טרגית מאוד.

שאנדה סילבה (IMAGO)

כי באפריל 2019 מת קינזיניו מהתקף לב פתאומי, והוא בן 45 בלבד. את אימו האהובה איבד סילבה עוד ב-2014, וכעת הוא נותר יתום. האסון השפיע עליו עמוקות, ואם לא די בכך עבר החלוץ אירוע רפואי מורכב בעצמו. בקיץ 2019, הוא נזקק לניתוח בהול בבטנו, ירד מאוד במשקל, ותהליך השיקום לקח זמן. כל זה חיסל סיכוייו להוכיח את עצמו בווסטהאם, והעסק החל להתדרדר.

הייתה לסילבה עונת השאלה באריס סלוניקי בה איבד במהרה את המקום בהרכב. המעבר לנוטינגהאם פורסט בליגת המשנה האנגלית ב-2021 התברר כפיאסקו כי הוא לא קיבל דקות משחק מהמאמן סטיב קופר בעונה שהסתיימה בעלייה כנגד כל הסיכויים. משם נדד הקיצוני לדיז'ון הצרפתית, גם כן בליגה השנייה, והפעם שיחק בקביעות, אך חווה דווקא ירידה מפתיעה לליגה השלישית, והשנה הזו לא זכורה לטוב בלשון המעטה. שאיפות עדיין היו לסילבה, והוא אף הכריז בראיון כי יהיה מוכן לשחק בנבחרת אנגולה. "אני לא פוסל את גם את פורטוגל, כמובן. אבחר במי שתזמן אותי קודם", הוא אמר, אך העניין הוא כי זימונים כאלה ממש לא הגיעו.

גם הצעות מקבוצות פורטוגליות לא היו על הפרק, ולכן האפשרות הלא צפויה לעבור בהשאלה לארצות הברית לפני שנתיים היוותה לא פחות מחבל הצלה. באטלנטה יונייטד העניקו לסילבה את הבמה, בעיקר באגף השמאלי בו הוא אוהב במיוחד לשחק, וקיבלו לפרקים הופעות חיוביות. אחרי שהבקיע פעמיים במפגשים מול קולומבוס בפלייאוף, בחרה הנהלת אטלנטה לשלם 3.5 מיליון אירו כדי להחתימו באופן סופי בתחילת 2024. השער הכביר מול מסי וסוארס לבדו הצדיק את ההשקעה הזו, אולם בשורה התחתונה כושרו לא היה יציב.

שאנדה סילבה בנוטינגהאם פורסט (IMAGO)

העיתונאי טיילר פילגרים, המסקר את אטלנטה יונייטד, מספר: "שאנדה התחיל טוב, אבל ב-2024 סבל מפציעה מתמשכת בכף רגלו עליה כלל לא ידענו בזמן אמת. הוא מצטיין בכדרור באחד על אחד ויודע לפרוץ לרחבה, אך התקשה למצוא שפה משותפת עם שחקנים אחרים באגף השמאלי, ויעילותו הייתה נמוכה. הוא לא תרם יותר מדי בשנה שעברה, למעט השער המדהים ההוא מול אינטר מיאמי. הכיבוש העניק לו המון נקודות זכות בעיני האוהדים, אבל גם 2025 התחילה רע, והוא כבר לא היה חלק מהתוכניות. הוא הועבר לסנט לואיס, וביציעים לא מצטערים על כך".

במידה מסוימת, סילבה חסר דווקא בחדר ההלבשה. בכל קבוצותיו, הוא היה הבדרן שבחבורה, וכך גם באטלנטה. "יש לשאנדה חוש הומור נהדר, והוא אדם שנעים להיות בחברתו. תמיד יש לו חיוך על הפנים, והוא נהנה לעשות שמח". ההומור המיוחד בא לידי ביטוי לאחרונה, כאשר סילבה הגיב באופן מוזר באינסטגרם למעברו של הבלם האירי דריק וויליאמס מאטלנטה יונייטד לרדינג. "הוא יצא מגולאג", כתב הפורטוגלי, והיו שהבינו זאת כביקורת בוטה נגד קבוצתו לשעבר, אך הוא טען שמדובר בבדיחה נטו.

כך או כך, זו הייתה הפעולה הבולטת שלו בחודשים האחרונים כי בסנט לואיס זה ממש לא הלך לו. סילבה הוחתם באפריל, על סף סגירת חלון ההעברות, והוגדר בתקשורת המקומית כפעולה של ייאוש מצד המנהל הספורטיבי לוץ פאננשטיל. היו ציפיות מסוימות להצלחה, אבל גישתו לא הייתה טובה מספיק, והמאמן דייויד קריצ'לי העביר ביקורת פומבית על השקעתו באימונים.

שאנדה סילבה רודף אחרי ליאו מסי (IMAGO)

העיתונאי ג'רמי קלמנטס מספר: "זמן קצר אחרי בואו, איחר שאנדה בחזרתו מחופשה, פספס את הטיסה והחמיץ את האימון. זה לא מצא חן בעיני הצוות המקצועי ומעמדו נפגע. הוא שולב כמחליף במספר משחקים, ולא תרם הרבה. הוא אמנם מהיר, אבל קבלת ההחלטות ברגעים החשובים לא הייתה טובה. יש לומר כי הוא שולב בעיקר באגף הימני, למרות שהוא מעדיף לשחק משמאל, וזה לא הועיל כלל. הסיכון בהחתמתו היה נמוך, כך שאין מה להצטער. זה פשוט לא עבד. עזיבתו בשלב זה תהיה הגיונית ביותר".

הפועל תל אביב מקבלת, אם כך, שחקן מוכשר שלא הוכיח את עצמו בשום מקום. שילוב של מגבלות בקבלת ההחלטות על המגרש, אופי לא מושלם, בעיות בריאותיות מגוונות, טרגדיות אישיות וחוסר מזל גרם לכך ששאנדה סילבה מוצא את עצמו בליגת העל הישראלית בגיל 28. עם זאת, ייתכן שיכולותיו יתאימו לאדומים מתל אביב. אם אליניב ברדה יתחבר לרוח השטותניקית של הפורטוגלי וינסה להתעלם באלגנטיות מהפרות משמעת שיהיו פה ושם, התחבולן הזריז עשוי לספק לא מעט מבצעים אטרקטיביים באגף ולגרום הנאה לקהל. יהיה מוגזם לצפות ליציבות מופתית, אבל שחקנים מסוגו יכולים להכריע משחקים גם בהברקה של רגע. תשאלו את מסי.