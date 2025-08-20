הקשר המיוחד בין מרקוס רשפורד לרוני ברדג'י

מרקוס רשפורד ורוני ברדג'י שני שחקני הרכש החדשים של ברצלונה בחוליית ההתקפה נראו מתחברים במהלך טרום העונה. שניהם הגיעו לאחרונה למועדון, והשוודי הוא אחד השחקנים בסגל שאיתם רשפורד יכול לתקשר באנגלית. שני גורמים אלה הקלו עליהם להיראות יחד לעתים קרובות באימונים. אבל הקיץ הזה אינו הפעם הראשונה שהם נפגשו יחד.

ראשפורד חווה ממקור ראשון את הרגע הגדול ביותר בקריירה של רוני עד כה. האנגלי ששיחק במנצ’סטר יונייטד, נגדה ברדג'י כבש את שער הניצחון (87') שהעניק לקופנהאגן ניצחון 3:4 ב-11 בנובמבר 2023. נזכר האנגלי ל’ספורט’. “זה היה בליגת האלופות, ואני זוכר אותו נכנס והייתה לו השפעה עצומה. הוא היה רק בן 17, וקצת איבדתי את הקשר איתו עד עכשיו”.

משחק ליגת האלופות בו רשפורד פתח בהרכב והורחק בדקה ה-41. דבר ששינה בסופו של דבר את מהלך המשחק. מאותו רגע ואילך, קופנהאגן החלה להתאושש, עם שערים של אליונוסי ופנדל של דיוגו גונסלבס. יונייטד עלתה ליתרון 0:2 בתחילת המשחק. השער האחרון נתן לרוני ברדג’י את הרגע התקשורתי הגדול שלו והפך אותו לאחד השחקנים הצעירים המבטיחים ביותר באירופה, למרות שהיה רק בן 17.

רוני ברדג'י (IMAGO)

העונה הגיעה ההזדמנות הגדולה בקריירה שלו, והוא הצטרף לבארסה, שם עשה רושם חיובי מאוד בתקופת טרום העונה. בזמן ההמתנה להירשם, רשפורד הבהיר מה האוהדים יכולים לצפות ממנו: “יש לו את היכולת לשחק עבור בארסה”.

רשפורד הוסיף ודיבר על רכש נוסף שעשתה ברצלונה הקיץ, השוער ז’ואן גארסיה. שחקן ההתקפה האנגלי אוהב את מה שהוא רואה. “אני חושב שהוא שוער טוב מאוד, והוא הראה את זה במשחק הראשון וגם באימונים”. הבריטי לא מופתע מרמתו של השוער ומאמין שיהיה חשוב לו להיות יותר מסתם גורם מכריע.

רשפורד סיים ואמר: “אני לא מופתע שהשחקנים כאן טובים (מחייך). אבל כן, אני חושב שלשחקנים בשלבים שונים של העונה יהיה את הרגע שלהם, לא רק לשוער. כל אחד יצטרך להתקדם בזמנים שונים. אז אני חושב שהכוח האמיתי יהיה בשחקנים ובצוות האימון שצוברים את הביטחון הזה. ככל שיהיה לנו יותר ביטחון על המגרש, כך זה יהיה טוב יותר”.