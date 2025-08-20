יום רביעי, 20.08.2025 שעה 11:54
ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
30-21חטאפה4
32-31אתלטיק בילבאו5
31-21אלאבס6
31-21אספניול7
30-11ריאל מדריד8
11-11בטיס9
11-11ולנסיה10
11-11אלצ'ה11
11-11ריאל סוסיאדד12
03-21סביליה13
02-11לבאנטה14
02-11אתלטיקו מדריד15
01-01אוססונה16
03-11ג'ירונה17
02-01אוביידו18
02-01סלטה ויגו19
03-01מיורקה20

הקשר המיוחד בין מרקוס רשפורד לרוני ברדג'י

לשניים יש היסטוריה משותפת מהמשחק בין מנצ'סטר יונייטד לקופנהאגן בו השבדי הצעיר הכריע. האנגלי: "יש לו את הכישורים לשחק כאן". וגם: ז'ואן גארסיה

|
מרקוס רשפורד ורוני ברדג'י (IMAGO)
מרקוס רשפורד ורוני ברדג'י (IMAGO)

מרקוס רשפורד ורוני ברדג'י שני שחקני הרכש החדשים של ברצלונה בחוליית ההתקפה נראו מתחברים במהלך טרום העונה. שניהם הגיעו לאחרונה למועדון, והשוודי הוא אחד השחקנים בסגל שאיתם רשפורד יכול לתקשר באנגלית. שני גורמים אלה הקלו עליהם להיראות יחד לעתים קרובות באימונים. אבל הקיץ הזה אינו הפעם הראשונה שהם נפגשו יחד.

ראשפורד חווה ממקור ראשון את הרגע הגדול ביותר בקריירה של רוני עד כה. האנגלי ששיחק במנצ’סטר יונייטד, נגדה ברדג'י כבש את שער הניצחון (87') שהעניק לקופנהאגן ניצחון 3:4 ב-11 בנובמבר 2023. נזכר האנגלי ל’ספורט’. “זה היה בליגת האלופות, ואני זוכר אותו נכנס והייתה לו השפעה עצומה. הוא היה רק בן 17, וקצת איבדתי את הקשר איתו עד עכשיו”.

משחק ליגת האלופות בו רשפורד פתח בהרכב והורחק בדקה ה-41. דבר ששינה בסופו של דבר את מהלך המשחק. מאותו רגע ואילך, קופנהאגן החלה להתאושש, עם שערים של אליונוסי ופנדל של דיוגו גונסלבס. יונייטד עלתה ליתרון 0:2 בתחילת המשחק. השער האחרון נתן לרוני ברדג’י את הרגע התקשורתי הגדול שלו והפך אותו לאחד השחקנים הצעירים המבטיחים ביותר באירופה, למרות שהיה רק בן 17.

רוני ברדגרוני ברדג'י (IMAGO)

העונה הגיעה ההזדמנות הגדולה בקריירה שלו, והוא הצטרף לבארסה, שם עשה רושם חיובי מאוד בתקופת טרום העונה. בזמן ההמתנה להירשם, רשפורד הבהיר מה האוהדים יכולים לצפות ממנו: “יש לו את היכולת לשחק עבור בארסה”.

רשפורד הוסיף ודיבר על רכש נוסף שעשתה ברצלונה הקיץ, השוער ז’ואן גארסיה. שחקן ההתקפה האנגלי אוהב את מה שהוא רואה. “אני חושב שהוא שוער טוב מאוד, והוא הראה את זה במשחק הראשון וגם באימונים”. הבריטי לא מופתע מרמתו של השוער ומאמין שיהיה חשוב לו להיות יותר מסתם גורם מכריע.

רשפורד סיים ואמר: “אני לא מופתע שהשחקנים כאן טובים (מחייך). אבל כן, אני חושב שלשחקנים בשלבים שונים של העונה יהיה את הרגע שלהם, לא רק לשוער. כל אחד יצטרך להתקדם בזמנים שונים. אז אני חושב שהכוח האמיתי יהיה בשחקנים ובצוות האימון שצוברים את הביטחון הזה. ככל שיהיה לנו יותר ביטחון על המגרש, כך זה יהיה טוב יותר”.

זז'ואן גארסיה (IMAGO)
הוספת תגובה



