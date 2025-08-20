יום רביעי, 20.08.2025 שעה 16:03
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'

לירן דיין ועמית קורנפיין התאמנו עם נורדיה

צמד השוערים הצעירים ממכבי פתח תקווה ומבית"ר ירושלים, הצטרפו לאימון הפתיחה שהעביר משה בן ארוש. חיפוש אחר מאמן בכיר, לאחר פסילתו של יאיר אסייג

|
עמית קורנפיין באימון נורדיה (פרטי)
עמית קורנפיין באימון נורדיה (פרטי)

בית"ר נורדיה ירושלים החלה להתאמן. אומנם לא בתנאים אידיאליים, אבל ההנהלה החדשה יחד עם דובי גולדברג, איציק לוי ודודו דוד אבו דרהם, יעשו הכל על מנת שתעמוד קבוצה איכותית, וכפי שאמר אתמול (שלישי) דובי ל-ONE: "מכוונים לפלייאוף העליון".

מי שנקרא אל הדגל, באופן זמני, הוא משה בן ארוש הבית"רי, הירושלמי, שלפני 12 שנים היה גם אז באימון הפתיחה של בית"ר נורדיה ירושלים. יאיר אסייג לא יתמנה בסופו של יום למאמן הקבוצה, לנוכח ניגוד עניינים שנוצר בעקבות עבודתו בהר חומה, כעובד עירייה.

דובי גולדברג ושותפיו מחפשים, מאז אתמול בצהריים, את המאמן הבא שיוביל את הקבוצה, כבר במשחק הגביע הקרוב, מול מ.כ ירמיהו חולון, שצפוי להתקיים בסוף השבוע הבא. במועדון מקווים כי יהיה זה מאמן בכיר שיוכל ללכד את החבר'ה הוותיקים לצד הצעירים הרבים.

אימון בית"ר נורדיה ירושלים (פרטי)אימון בית"ר נורדיה ירושלים (פרטי)

הרבה חבר'ה צעירים, חלק ירושלמיים וחלק מהנוער של המועדון, הגיעו לאימון הפתיחה במגרש האוניברסיטה העברית. שגיא יחזקאל, שסיים גיל נוער בהפועל באר שבע, הראה ניצוצות של כוכב. עמית קורנפיין, בנו של אגדת בית"ר, איציק, נכח אף הוא ולא רק הם.

גם שוער הנוער של מכבי פתח תקווה, לירן דיין, הגיע לאימון בניסיון להרשים בין הקורות. ישראל פיטיגו, ימשיך, דודי מורלי, ממכבי שעריים, צפוי לחתום על חוזה, בעוד שחקנים בדמותם של פיליפ מנה ועמיר (פיצי) אבלס טרם הגיעו להבנות מול המועדון ונדמה כי לא ימשיכו.

כשבוע וחצי אינטנסיביים לפני בית"ר נורדיה ירושלים. זו הקבוצה היחידה בליגה א' דרום שהחלה את אימוניה כה מאוחר, זאת לאחר שבעונה שעברה סיימה במקום השני בטבלה, כמעט והעפילה ללאומית ובפעם השנייה בהיסטוריה הופיעה בשלב שמינית גמר גביע המדינה בכדורגל.

בית"ר נורדיה ירושלים באימון (פרטי)בית"ר נורדיה ירושלים באימון (פרטי)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */