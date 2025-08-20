"שואפים לתארים, דרבי? אנחנו פה בשביל לנצח"

המחזור הראשון של ליגת העל מתקרב בצעדי ענק, כאשר כבר בשבת הקרובה נקבל חמישה משחקים שיפתחו רשמית את המרוץ המחודש לאליפות ונגד הירידה לעונת 2025/26. אחת הקבוצות שתחפש להרשים היא הפועל תל אביב, שעלתה חזרה לליגה הבכירה לאחר שנת היעדרות.

על רקע העפלתם לגמר גביע הטוטו, האדומים יפגשו במחזור הראשון את עירוני קריית שמונה ועוד לפני כן – לקראת פתיחת הליגה, המועדון ערך היום (רביעי) מסיבת עיתונאים בהשתתפות המנכ”ל גיא פרימור, המנהל הטכני עומר בוקסנבוים ומאמן הקבוצה אליניב ברדה. האירוע הועבר בשידור חי כאן באתר ONE.

פתח מנכ”ל המועדון, גיא פרימור: “הסיבה שאני מדבר היום היא אך ורק בשביל הקהל של הפועל ת”א. חשבתי לנכון שהקהל הזה שמע מספיק בשנים האחרונות, והוא לא צריך לשמוע אלא לראות. חובת ההוכחה הייתה עליי ועל המערכת לייצר את מה שהקהל רוצה לראות. התחלנו עם זה, סיימנו את העונה כמו שצריך ואני מאוד מאוד מאמין במבחן התוצאה”.

מה המטרות לעונה הזו?

”קודם כל להיות בחלק העליון של הטבלה, להתמודד שם מול כולם. אני מכיר טוב את כל מי שיושב לצידי ואנחנו תמיד נגיע לכל מגרש כדי להיות שם, להיות דומיננטיים ולנסות לנצח. מעבר לזה, יש תחרות ועוד קבוצות, אנחנו לא לבד בעולם הזה”.

על אדמונד ספרא, בעלי הפועל ת”א.

“אני אנסה כמה שפחות לדברר את אדמונד ספרא, אני חושב שלגבי מניע וכדומה אלה שאלות שצריך להפנות אליו. הוא אוהד כדורגל מושבע, אוהב ישראל וציוני. אני חושב שהשילוב בין השניים הביא אותו לרכוש את המועדון. המעורבות שלו? הוא מאוד מעורב, לפחות מולי. המבנה של הפועל ת”א קצת שונה, אנחנו עם בעלות שנמצאת מעבר לים”.

גיא פרימור (רדאד ג'בארה)

פרימור המשיך: “בסוף אתה מחלק ניהול לחזון והוצאה לפועל. לאדמונד יש את החזון שלו, שמתחבר מאוד עם שלי ובסוף בשטח בפועל בישראל, אני אמור להתוות את הדרך. העבודה הכי חשובה שלי היא לקבל החלטות על מי מקבל החלטות. בצד המקצועי, בסקאוטינג, במדיה ועוד. כל האחריות היא עליי, אבל הקרדיט תמיד יהיה לאלה שעושים את העבודה בפועל. אם יש ניצחונות, הן על אלה שמנווטים את הצד המקצועי.

אדמונד היה פה 3 או 4 פעמים, הוא גם הציג את חזונו לקהילה העסקית של הפועל ת”א. הוא כמוני גם, פחות איש של מילים אלא יותר עשייה. בסופו של יום, אני מאוד מאמין בשקט תעשייתי. יש לזה לפעמים השלכות שליליות, למשל פתאום שבוע בלי הודעה על משהו וזה נראה שכולם ישנים – אך אני יכול להבטיח שכל מי שעובד כאן, לא רק שהוא עובד מסביב לשעון, הוא איש מקצוע מעולה ואני מדבר על כל התחומים. כולם מחויבים להצלחה ולהובלה. אנחנו רוצים להיות הכי טובים”.

אדמונד ומואיז ספרא (הפועל ת"א)

מה לגבי חלון ההעברות?

עוד הוסיף פרימור: “בקיץ האחרון נפרדנו מ-15 שחקנים והגיעו אחרים. מה ייחשב כהצלחה? מבחינתי, שבקיץ הבא נצטרך לעשות 4-5 שינויים ובקיץ אחריו שינוי אחד או שניים. אני מאוד גאה בכל מי שעובד במועדון על העשייה מאחורי הקלעים. יש לנו רשימה של שחקנים שאנחנו מעוניינים בהם, דיארה הוא אחד מהם. אבל חשוב להבהיר שאנחנו מעולם לא יושבים ומחכים לאף אחד. את דיארה כולם מכירים כי הוא מפה, אבל יש גם חבר’ה מאוד צעירים שאנחנו בודקים את ההתפתחות שלהם”.

יש לנו אנשי קשר בברזיל שאנחנו יכולים להביא מהם מידע. תהליך בחירת הזרים הוא מאוד מאוד יסודי ואנחנו עובדים קשה עם סקאוטים. אנחנו לא ממוקדים על שוק כזה או אחר, בסוף מחפשים את מה שרלוונטי לנו ויבוא לטובת המאמן. התקציב? תקציבים זה דבר חשוב – לפני שנתיים הפועל ת”א נשרה ללאומית מתקציב קצת נמוך מהפועל ב”ש, אני מכיר את המספרים. לכן, הדבר הכי חשוב זה להישאר צנועים, כי כשאתה בונה קבוצה חדשה ומגיע מהלאומית, זה לא משנה איך קוראים לך וכמה כסף יש לך. לבוא היום ולדבר על אליפות, זה הדבר הכי הפוך שיש מצניעות”.

ת'ימוקו דיארה (רועי כפיר)

על שאנדה סילבה.

”במידה והכל יסתדר יהיה לנו מקום לעוד שני זרים. מאוד קל אגב ללכת למקום של המלחמה, אני לא אלך לשם – הדברים לפעמים לוקחים זמן. זו העונה היחידה שבה אני אגיד למזלנו, לא היינו חלק ממפעלים אירופיים וזה נתן לנו טיפה אוויר כי צריך לזכור לגבי הזרים, המטרה היא שאלה שמגיעים לתקופה ארוכה כן יצלחו את תקופת ההתאקלמות ויתרמו למועדון. בטח ובטח בתקופה הזו, שבאמת הייתה כאן מלחמה עם איראן, שעיכבה את הדברים. הפועל ת”א התחילה את האירוע הזה עם 0 זרים. היו גם ביטולים וזה מבאס, אבל זה חלק מהעבודה”.

איך עובדת קבלת ההחלטות בבניית הסגל?

“בניית הסגל של הפועל ת”א מתחלקת לשניים: זרים וישראלים, שמבחינתנו אנחנו מאוד מסתכלים על הדור הבא. יש לנו 12 שחקנים מתחת לגיל 23, שמונה מהם שחקני בית. להבדיל מבעבר, עם הרעיון שלשים עליהם את כל המועדון, זה יצר נזק. אנחנו רוצים שהם יצמחו לצד זרים איכותיים. יש לנו פורום מקצועי ואין אף אחד שמחליט באופן בלעדי, אני לא מאמין בזה. בפורום יושב סקאוט, מאמן, ראש מחלקת אנליטיקה, מנהל טכני וכולם מסתכלים על דו”חות וגם רואים בעין כמובן משחקים – כל אחד אומר את שלו וככה מקבלים החלטות. אף שחקן לא יגיע אם אליניב לא אישר”.

שאנדה סילבה מול ליאו מסי (רויטרס)

המעבר מהפועל ב”ש להפועל ת”א.

במהלך העונה כשהייתי בב”ש ספרא פנה אליי, שמעתי ממנו את הוויז’ן שלו על הפועל ת”א. אני גר כאן במרכז, גדלתי בקהילה שהיא סביב הפועל ת”א. לא תמיד אתה עוזב מסיבות לא טובות, חשבתי שזה פשוט נכון למשפחה שלי ולי לעשות את המעבר הזה וללכת על אתגר חדש. ברגע ששמעתי את החזון של אדמונד וגם נפגשתי איתו בניו יורק, הבנתי שזה הכי נכון עבורי”.

על הדרבי.

”אין משחק או אימון שלא מזכירים לנו את זה, שוב, אנחנו נרצה להגיע לכל משחק ולנצח אותו – לרבות דרבי תל אביבי”.

בתוך כך, פרימור הבהיר: “היום הפועל תל אביב לא תמכור אף שחקן לקבוצות מישראל בגלל צרכים כלכליים”.

גיא פרימור ואליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

על דניאל דאפה.

”הוא בחר בהפועל ת”א, היו לו הצעות אחרות והוא החליט להגיע אלינו. כרגע הוא שחקן הרכב של ברדה כל עוד אליניב ימשיך ככה, אנחנו לא מתכננים להביא עוד חלוץ. כן יגיע אולי עוד שחקן שיכול לשחק כחלוץ. יש לנו גם את אנס מחמיד שיכול לתפקד על העמדה הזו. אנחנו סומכים עליהם במאה אחוז. אלטמן? הוא שחקן מן המניין, אם הוא יישאר זו החלטה שלו. אנחנו מנהלים קו מאוד ישיר עם כל שחקן על איפה הם עומדים מבחינה מקצועית ולפעמים משאירים להם את הבחירה. בהקשר הזה חשוב להגיד שכל שחקן של הפועל ת”א, תמיד יקבל את מלוא הכבוד וההערכה מהמועדון – אם הוא שחקן הרכב או מחליף”.

על סאגת בוסקילה.

”אני לא רוצה להיכנס לעניינים משפטיים כרגע, אבל אני רוצה להגיד שאני מאוד מאמין בצדקת הדרך שלנו כאן. נמתין עוד כמה ימים”.

דניאל דאפה (חגי מיכאלי)

בוקסנבוים: “לחזור להפועל ת”א קסם לי, השפעתי לטובה על המועדון”

עומר בוקסנבוים פתח את דבריו: “הייתי פה בעבר וחזרתי, ההבדל המשמעותי הוא בעניין התקציב. הפועל ת”א יכולה להיות גאה שיש בעלים שתואם את רמת המועדון. זה שגיא (פרימור) כאן, רמת הניהול מרגישה שונה ואחרת. מקווה שנמשיך בהצלחה”.

על החזרה למועדון.

“היה לי תפקיד טוב ונהניתי בהתאחדות לכדורגל, היו לי מספר הצעות במהלך השנתיים האלה עד שדיברתי עם גיא. אני חלק מהמועדון הזה, עבדתי בו שש שנים ויש לי היכרות עם גיא – שנינו גדלנו במכתש בגבעתיים. ראינו את הדברים בצורה מאוד ברורה ומשותפת, לחזור להפועל ת”א מאוד קסם ולי ולמרות שלא היה פשוט, השילוב של מה שנבנה ומה שקורה פה, אני שמח שעשיתי את הצד הזה. מי שמכיר אותי יודע שנתתי את כל כולי למועדון, אני הבן אדם שהשפיע לדעתי הכי הרבה לטובה על הפועל ת”א ברמה הכלכלית בתקופות מסוימות.

על השקפת העולם שלו.

אנשים חושבים שעכשיו הגיע ספרא ויהיה רק רכש, אבל לא זה לא נכון. מהרגע הראשון גם גיא אמר לי שחשובה לו ההשקעה במחלקת הנוער. אז, כדי לפתות את השחקנים מהקבוצות הגדולות כמו מכבי חיפה ומכבי ת”א, נתתי להם את האפשרות לצאת בשנה-שנתיים הראשונות לחו”ל בחינם”.

מה המטרות?

”לראות את הפועל ת”א בהתאם לסדר הגודל של המועדון שהוא. יש פה הרבה אנשים עם ניסיון, אנחנו עובדים בצורה מאוד שקולה ונכונה. יכול להיות שלפעמים נשלם מחירים, אבל אנחנו לא נופלים בפח בדברים האלה”.

עומר בוקסנבוים (רדאד ג'בארה)

ברדה: “שואפים לתארים, רוצה להחזיר את הפועל ת”א למועדון שאני זוכר”

ברדה דיבר אחרון. אליניב, איך זה היה לנצח בטרנר?

”תמיד כיף לנצח, אומנם זה היה גביע הטוטו, אבל מבחינתי זה היה משחק הכנה בפרופיל גבוה – אולי הכי טוב שיכול להיות הדבר האמיתי שהוא ק”ש בשבת פה בבלומפילד”.

על המשחק מול ק”ש.

”מבחינתי אני ארצה לראות את אותה רמת מחויבות מגביע הטוטו, אין פייבוריטית במשחק הראשון של העונה בליגה. אנחנו מתכוננים לזה כבר כמעט חודשיים ומנסים לגבש קבוצה מנצחת”.

אליניב ברדה מדבר (רדאד ג'בארה)

איך אתה מתכוון לחבר את כל השחקנים יחד עם הזרים?

”גיא (פרימור) קצת נגע בזה, יש שינוי של הרבה מאוד שחקנים חדשים וגם שינוי מליגה שנייה לליגה הראשונה. אני שיחקתי בהפועל ת”א בתקופה שהיא התמודדה על תארים ואנחנו שואפים לשם, גביע הטוטו זה לא מייצג כי זה מפעל של משחקי הכנה. לקראת שבת, נראה אם באמת הצלחנו לבנות מרקם ווינרי. מבחינתי כל פס באימון הוא חשוב והשחקנים מרגישים את זה. אני משתדל להיות מאוד פרפקציוניסט, אם פס לא הולך טוב אנחנו נעשה את התרגיל שוב ושוב. הגישה היא מאוד חשובה אצלי, דבר שמבחינתי הוא בל יעבור.

בעניין החיבור, השחקנים החדשים רואים את הרצינות של הוותיקים וזה פשוט מחבר. אין קדימות לאף שחקן, מי שמוכיח באימונים שהוא ראוי גם זוכה לדקות במגרש ומשם הבמה היא כבר שלהם. אני באתי לעשות את הכי טוב כדי להפוך את הפועל ת”א למועדון שאני זוכר. כמובן שאפשר לסמן מטרות, וזה יפה וזה נחמד, השאיפות שלי הכי גבוהות – גם ברמה האישית וגם ברמת המועדון. אני יכול להבטיח לקהל שהם ייראו קבוצה שבה כל אחד ייתן הכל, ומי שלא ייתן לא ישחק כנראה”.

שחקנ הפועל תל אביב (רועי כפיר)

על הדרבי.

”אנחנו פה בשביל לנצח משחקים”.

על סתיו טוריאל.

”סתיו מבין שהגוף שלו זה כלי העבודה שלו, אנחנו משתדלים לשמור עליו. הוא מבין שהוא יצטרך להרים את העניין הזה על מנת שנוכל להשתמש בו בצורה המקסימלית”.