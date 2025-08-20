ההתאחדות עורכת מהפך במוסד לבוררות וגישור

ההתאחדות לכדורגל בישראל הודיעה כי היא פותחת בהליך לאיוש תפקידים במוסד לבוררות וגישור, ומזמינה עורכי דין להגיש את מועמדותם לתפקיד בורר. המינוי נעשה על ידי ועדת המינויים, המורכבת מנשיא בית הדין העליון של ההתאחדות, חבר נשיאות בית הדין העליון, מנכ"ל ההתאחדות, יו"ר המוסד לבוררות וגישור, נציג ארגון השחקנים ונציג מנהלת הליגות.

ההתאחדות לכדורגל החליטה להחליף כמעט את כל הבוררים המכהנים ולמעשה להחליף שישה מתוך שבעת הבוררים המכהנים כיום. המועמדים שייבחרו יכהנו לתקופת כהונה של ארבע שנים, עם אפשרות להארכה בהתאם להחלטת ועדת המינויים ונשיאות בית הדין. הבוררים יקבלו שכר טרחה מהצדדים להליך, בכפוף לטבלת השכר המקסימלית שקבע בית הדין העליון.

בין תנאי הסף למועמדים: כשירות להתמנות כשופט בית משפט השלום, ידע והתמצאות בתחומי המשפט הרלוונטיים, עדיפות לניסיון שיפוטי או כבורר, היעדר הרשעות פליליות או משמעתיות, וכן היעדר ניגוד עניינים לרבות קשרים מקצועיים עם שחקנים, מאמנים, קבוצות או בעלי שליטה בקבוצות בחמש השנים האחרונות.

המועמדים נדרשים לצרף להגשתם העתק מתעודת חבר בלשכת עורכי הדין, קורות חיים והמלצות, וכן תצהיר היעדר הרשעות וניגוד עניינים. את המסמכים יש להגיש לעו"ד רן כהן ניסן, מנהל האגף המשפטי בהתאחדות, עד ליום 3 בספטמבר 2025 בשעה 13:00, לכתובת הדוא"ל: RanCN@football.org.il.

ההתאחדות מדגישה כי ההליך אינו מכרז כהגדרתו בחוק חובת מכרזים, וכי ועדת המינויים אינה מתחייבת למנות מועמד כלשהו.