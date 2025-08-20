יום רביעי, 20.08.2025 שעה 09:29
ההתאחדות בקול קורא למינוי דיינים לבית הדין

ההתאחדות מרחיבה ומרעננת את הדיינים המכהנים כיום בבתי הדין, ומזמינה עורכי דין להגיש מועמדות לכהונת דיינים ודיינות בביה"ד המשמעתי עד 3 בספטמבר

ההתאחדות לכדורגל  פרסמה קול קורא להגשת מועמדות לכהונת דיינים ודיינות בבית הדין המשמעתי. ההליך מתבצע על ידי "הגוף הממנה", הכולל את נשיא בית הדין העליון ד"ר עדי זרנקין, פרופ' מיגל דויטש, עו"ד אריאלה להב, היועץ המשפטי לשעבר של ההתאחדות עו"ד אפרים ברק ויו"ר ההתאחדות שינו זוארץ.

הדיינים הנבחרים צפויים לכהן בבתי הדין של ההתאחדות ברמת גן ובנשר, ולהתייצב לדיונים לפחות אחת לשבוע  בדרך כלל בימי רביעי החל מהשעה 16:00. המועמדים נדרשים להיות עורכי דין בעלי תעודת חבר לשכת עורכי הדין תקפה, להגיש קורות חיים, המלצות, מסמכי השכלה ותצהיר היעדר ניגוד עניינים.

המהלך נועד להרחיב את מספר הדיינים של ההתאחדות לכדורגל, וגם לערוך ריענון בדיינים הקיימים. כיום מכהנים חמישה דיינים, כאשר הם מתחלקים בדרך כלל, שלושה בבית הדין בר"ג ועוד שני דיינים בבית הדין בנשר. נציין כי במסגרת התקנון החדש מספר הדיינים יכול להיות בין שישה לתשעה. דיינים מכהנים יכולים להגיש מועמדות לבחירתם מחדש.

המועמדות תוגש עד ליום 3.9.2025 בשעה 14:00 בדוא"ל למנהל האגף המשפטי בהתאחדות, עו"ד רן כהן ניסן. ההליך כולל שלושה שלבים: סינון ראשוני, מיון נוסף הכולל ראיונות אישיים, ולבסוף בחירה במועמדים שיימצאו מתאימים ביותר.

בהתאחדות הבהירו כי הקול הקורא אינו מהווה מכרז לפי חוק חובת מכרזים, וכי אין התחייבות לבחור מועמד כלשהו. הדיינים שייבחרו יועסקו כנותני שירותים עצמאיים בהתאם להסכם התקשרות שייחתם עמם.

