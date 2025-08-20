צפירת הרגעה: לוקה הוביל לניצחון ראשון בהכנה

אחרי שירד בכאבים מהפרקט מול בהתמודדות מול לטביה בשבת, אתמול (שלישי) החזיר לוקה דונצ’יץ’ את הצבע ללחיים של האוהדים, כשסיפק הופעה אופיינית של 28 נקודות ועשרה אסיסטים, וסייע לסלובניה לנצח 81:93 את נבחרת בריטניה.

זו למעשה הפעם הראשונה מבין חמשת משחקי ההכנה בה לוקה וחבריו יוצאים עם הניצחון, כאשר בשבועיים האחרונים נכנעו פעמיים ברצף לגרמניה, הובסו ב-20 הפרש מול ליטא וכאמור הפסידו ללטביה.

הסלובנים יתמודדו בבית ד’ של ישראל יחד עם איסלנד, בלגיה, פולין וצרפת החזקה, ועל אף הכנה לא משכנעת, עדיין קשה לראות את החבורה של אריאל בית הלחמי מוצאת פתרונות הגנתיים שיצליחו להאט אפילו במעט את הפנומן.