דונארומה סיכם בסיטי, קסאדו יעזוב את ברצלונה?

ליגות רבות ברחבי אירופה ובעולם כבר יצאו לדרך, אך חלון ההעברות עדיין נמצא בעיצומו כשהקבוצות עושות כל שביכולתן על מנת לחזק את סגלן. אנחנו כאן ב-ONE באנו לעשות לכם סדר בעונת המלפפונים עם כל ההעברות הרשמיות והדיווחים החמים.

דיווחים חמים

# העיתונאי האיטלקי ניקולו שירה מדווח שג'אנלואיג'י דונארומה סיכם במנצ'סטר סיטי עד 2030, כאשר פאריס סן ז'רמן פתחה את הדלת למכירת האיטלקי. השיחות יאיצו כאשר אדרסון, שסיכם בגלאטסראיי, יעזוב. דונארומה מרוויח 12 מיליון אירו לעונה באלופת אירופה, כאשר הוצע לו חוזה חדש תמורת שכר נמוך יותר.

דונארומה (IMAGO)

# ברצלונה נמצאת בימים האחרונים של חלון ההעברות עם הרבה אי ודאות, ושמו של מארק קסאדו עומד במרכז הדיון. בקבוצה לא שוללים מכירה יוקרתית אם השחקן עצמו יבחר להקשיב להצעות, אך נכון לעכשיו התחושה היא שקסאדו לא ממהר לעזוב. אף על פי כן, ברצלונה כבר הציבה רף של לפחות 30 מיליון אירו, אם תגענה הצעות רשמיות.

קסאדו זכה בעונה שעברה לדקות משחק רבות ואף זומן לנבחרת הבוגרת, אך חזרתו של פרנקי דה יונג דחקה אותו החוצה מהרוטציה. תחת האנזי פליק מצבו אף הסתבך, המאמן בונה על דה יונג ופדרי, ובקישור יש עומס עם פרמין, דני אולמו, גאבי, וכעת גם ההבטחה מארק ברנאל. ההזדמנויות של קסאדו מצטמצמות, כפי שניתן היה לראות כבר במחזור הראשון מול מיורקה, שם חימם את הספסל, אך לא נכנס כלל.

מארק קסאדו (IMAGO)

למרות העניין הגדול מקבוצות באנגליה ובספרד, צ’לסי, טוטנהאם, ווסטהאם, וולבס ובטיס, קסאדו עצמו נחוש להמשיך בברצלונה ולהיאבק על מקומו. הקשר, שזוכה לאהדה בקרב האוהדים בזכות הזדהותו עם המועדון, מאמין שעדיין יש לו עתיד בקאמפ נואו. עם זאת, ייתכן שבינואר התמונה תשתנה, וכבר עתה ברור כי עתידו המקצועי נמצא תחת בחינה מתמדת.

# עוד בברצלונה, בקטלוניה מדווחים שאלופת ספרד הייתה מוכנה למכור את ג’רארד מרטין לוולבס בתמורה ל-15 מיליון אירו, אבל השחקן עצמו דחה את האפשרות.