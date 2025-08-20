יום רביעי, 20.08.2025 שעה 09:09
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00הפועל חיפה1
00-00בית"ר ירושלים2
00-00מכבי ת"א3
00-00מכבי חיפה4
00-00הפועל ת"א5
00-00הפועל פ"ת6
00-00מכבי נתניה7
00-00מ.ס אשדוד8
00-00בני סכנין9
00-00הפועל ב"ש10
00-00עירוני ק"ש11
00-00הפועל ירושלים12
00-00עירוני טבריה13
00-00מכבי בני ריינה14

רפאלוב במאמץ להנחית קשר אחורי במכבי חיפה

הסגל של פלורס זקוק לחיזוק, סברינה, חג'ג', חרמש ופודגוראנו מועמדים לעזוב. התלבטות בין גולדברג לעיסאת לקראת בני ריינה, קורנו ובטאיי ישובו ל-11

|
ליאור רפאלוב (עמרי שטיין)
ליאור רפאלוב (עמרי שטיין)

ליאור רפאלוב שיצא בראשית השבוע לבלגיה בין היתר על מנת לצרף קשר אחורי זר עשוי בימים הקרובים להודיע על זהות הקשר שהחליט לצרף למכבי חיפה. רפאלוב מודע לצורך הגדול לחזק את הסגל של דייגו פלורס בקשר אחורי איכותי על מנת שהקבוצה תוכל להשתדרג לקראת המשך המאבקים בליגה.

נכון להיום הקשר האחורי היחיד הטבעי שיש לקבוצה הוא גוני נאור שעל המשבצת שלו יש גם את עלי  מוחמד. צירוף קשר אחורי זר יזרז את שחרורו של אחד הזרים, ככל הנראה קסנדר סברינה. בתקופה הקרובה ביותר וכפי שפורסם ב-ONE, תהיינה החלטות גם לגבי שחקנים נוספים כמו עילאי חג'ג' שקרוב לעבור לנתניה בעסקת עוז בילו, ליאם חרמש וסוף פודגוראנו שלא מצליח להרשים.

אחרי יום מנוחה אתמול, מכבי חיפה חוזרת היום להתאמן על מנת להתחיל בהכנות המעשיות לקראת משחק הליגה הראשון בסמי עופר מול בני ריינה. אם בחזרה הגנרלית במשחק על מיקום בגביע הטוטו מכבי חיפה נחלה הפסד 2:0 עם הרכב משני לחלוטין שכלל עשרה שחקנים מחליפים, הרי שהפעם דייגו פלורס יחזיר להרכב את כל ה"אסים" שלו במטרה אחת ברורה לזכות בשלוש נקודות.

דייגו פלורס (עמרי שטיין)דייגו פלורס (עמרי שטיין)

פלורס שעד כה נכשל בשתי המשימות להגיע לשלב הבתים של הקונפרנס וגמר גביע הטוטו מודע לכך שהוא מחויב להביא עכשיו את קבוצתו לניסיון להיאבק על תואר האליפות, במיוחד על רקע העובדה שמכבי תל אביב והפועל באר שבע נחלשו על הנייר ביחס לעונה שעברה. 

אחת ההתלבטויות של פלורס לקראת המשחק היא בין שון גולדברג שחוזר לעניינים לליסב עיסאת. אחד מהשניים יפתח לצידו של עבדולאי סק, כאשר לעמדת המגנים יחזרו פייר קורנו ויילה בטאי. התלבטות נוספת היא בין איאד חלאילי לסברינה שממשיך לאכזב. דולב חזיזה יחזור להרכב, וגיא מלמד וקנג'י גורה יעדרו בגלל פציעות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */