ליגה ספרדית 25-26
30-31ברצלונה1
31-31ראיו וייקאנו2
30-21ויאריאל3
30-21חטאפה4
32-31אתלטיק בילבאו5
31-21אלאבס6
31-21אספניול7
30-11ריאל מדריד8
11-11בטיס9
11-11ולנסיה10
11-11אלצ'ה11
11-11ריאל סוסיאדד12
03-21סביליה13
02-11לבאנטה14
02-11אתלטיקו מדריד15
01-01אוססונה16
03-11ג'ירונה17
02-01אוביידו18
02-01סלטה ויגו19
03-01מיורקה20

"אמבפה מועמד להיכנס לנעליו של מייקל ג'ורדן"

בספרד שיבחו את הכוכב, אך לא את היכולת של ריאל: "משחק איטי וצפוי, יש מחויבות, אך אין סיבות להתגאות". עתיד רודריגו במוקד: "דלת היציאה נפתחה"

|
רודריגו (IMAGO)
רודריגו (IMAGO)

ריאל מדריד פתחה את 2025/26 בליגה הספרדית עם ניצחון 0:1 קשה על אוססונה משער של קיליאן אמבפה מהנקודה הלבנה. בתקשורת המקומית לא התלהבו יתר על המידה מהיכולת שהפגינו הלבנים והתעסקו גם בעתידו של רודריגו שלא שותף אפילו לדקה.

“ריאל מדריד בקושי עברה את הבכורה שלה בליגה. עם הכנה קצרה, הקבוצה של צ'אבי אלונסו ניצחה את אוססונה ללא ברק, אך גם ללא סבל, שלטה במשחק והסתמכה על הכישרון של קיליאן אמבפה, שהפך את ההתמודדות עם יצירת הפנדל ובעיטתו לשער. אוססונה הגנה היטב, לא נשברה אחרי הפיגור 1:0 והחזיקה מעמד עד הסיום, אך רק לעיתים רחוקות הגיעה קרוב לקורטואה. ושם בדיוק ריאל מדריד השתפרה, היא סופגת הרבה פחות”, נכתב ב’מארקה’.

“ההרכב של צ'אבי אלונסו לא הפתיע איש. שוב הוא בחר בברהים בצד ימין במקום רודריגו, שיודע היטב מה קורה, והורה לשחקנים להזיז את הכדור לחצי היריבה כבר מהבעיטה הראשונה, כשקורטואה שולח כדור אלכסוני לרחבה בחיפוש אחר תוספת זמן. כן, ריאל מדריד לחצה, חטפה בחזרה בקצב מלא, בחמדנות, לפי הוראות המאמן. למעשה, ויניסיוס קיבל את התשואות הגדולות ביותר במחצית הראשונה דווקא על חטיפה בחצי המגרש שלו. אבל המשחק היה שטוח. איטי. צפוי. דרוך. בקיצור, משחק הכנה”, טענו בתקשורת בספרד.

קטן אבל בטוח: 0:1 לריאל מדריד על אוססונה

“היעדרותו של ג'וד בלינגהאם, שיחזור לשחק רק בעוד יותר מחודש, פתחה חור בהרכב של צ'אבי אלונסו. ברהים דיאס נכנס בכל הכוח למאבק הזה. ההתלהבות, הרצון ורוח הלחימה שלו האפילו על רודריגו, שלא הראה אף אחד מהדברים האלה כששיחק. גם בארצות הברית וגם במונדיאל, שניהם חזרו עם דקות משחק מועטות ותפקיד זניח אצל המאמן. אבל ברהים ניצל את הברנבאו כדי להבהיר שהוא רוצה להיות שחקן מפתח בריאל מדריד החדשה”, טענו במדריד.

“עבור רודריגו, לעומת זאת, המרחב הולך ומצטמצם: הוא לא פתח בהרכב, לא היה החילוף הראשון בהתקפה (זה היה פרנקו מסטנטואונו), וגם לא החילוף השני (גונסאלו גארסיה). דלת היציאה נפתחת לרווחה יותר ויותר”, סיכמו ב’מארקה’.

רודריגו (IMAGO)רודריגו (IMAGO)

ב’אס’ הוסיפו: “אפשר לומר שמדריד יצאה מרוצה משלוש הנקודות, למרות שהלילה לא סיפק הרבה סיבות להתגאות. הגורמים הממתנים כוללים את ההכנה המקוצרת, חוסר התיאום האוטומטי מצד חלק מהרכש, והעובדה שאוססונה לא הציגה משחק פתוח, לא בדיוק הזמנה לזרוח. המשחק היה יותר שיטתי מאשר מרגש. לאוססונה לא ניתנה אפשרות לתקוף, הלחץ הגבוה היה אפקטיבי ולא התגלו נפילות. עם זאת, בחלק הקדמי הכל התנקז לאמבפה. הוא יצר את הפנדל, הבקיע, והיה היחיד שהצליח לפרוץ את כל המחסומים שהציבה הקבוצה של ליסי. ויניסיוס סיפק מעט מאוד תמיכה, ומצד ימין לא הגיע אליו כלום. בצד השני, אוססונה הציגה בעיקר הגנה הדוקה מאוד ולא הרבה מעבר לכך. שער אחד של מדריד הספיק כדי לנטרל אותם מהמשחק”, נטען.

ב’ספורט’ הקטלוני טענו: “לא הייתה השתוללות ולא נראו עקבות של הכדורגל המצוין שמצופה מקבוצה עם צ'אבי אלונסו על הספסל. אבל המאמן יצא מרוצה מהמחויבות של שחקניו, שדבקו בתוכנית המשחק, גם אם חסרה זרימה בהתקפה. הברקה של קיליאן אמבפה פתחה את הבקבוק עבור מדריד שנראתה עקרה בחלק הקדמי. אלונסו יצטרך להכניס יותר אנרגיה ותוקפנות התקפית, במיוחד אצל ויניסיוס ואלכסנדר-ארנולד. אבל החדשות הטובות הן שארדה גולר עדיין מועמד להיכנס לנעליו של מודריץ', ואמבפה לנעליו של מייקל ג'ורדן”.

פתח את ספירת השערים שלו לעונה. קיליאן אמבפה (IMAGO)פתח את ספירת השערים שלו לעונה. קיליאן אמבפה (IMAGO)
