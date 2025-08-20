אלונסו: רודריגו? זה רק משחק אחד, סומך עליו

מאמן ריאל מדריד, צ'אבי אלונסו, התייצב במסיבת העיתונאים בברנבאו וסיכם את הניצחון הצנוע על אוססונה, 0:1 במחזור הפתיחה משער ניצחון של קיליאן אמבפה מהנקודה הלבנה. הספרדי גם התייחס לאי שיתופו של רודריגו.

על המשחק: "היו דברים טובים ודברים לשיפור. הדרך ארוכה. חסרה לנו מעט רעננות. הניצחון נותן לנו שקט נפשי. עלינו לנתח מה לשפר. יש גם הרבה דברים חיוביים, בראשם התוצאה. אחרי שבועיים בלבד של הכנה מול קבוצה שעברה קדם־עונה ארוך יותר, חסרו לנו כמה דברים, אבל זה יעניק לנו יציבות להמשך".

על הופעות בכורה בסגל: "השחקנים החדשים לא הושפעו מהחולצה ולא מהברנבאו. כל הארבעה שיחקו טוב, בכלל לא היו עצבניים. אני מאוד שמח להיות כאן, בברנבאו החדש, ולחוות את הצלילים והאווירה… באמת נהדר. כולם נחתו טוב. גם אלה ששיחקו במונדיאל וגם פרנקו מסטנטואונו, שערך היום את הופעת הבכורה שלו, הם שחקנים שנראה כאן לשנים קדימה".

קטן אבל בטוח: 0:1 לריאל מדריד על אוססונה

על אוססונה: "אוססונה שיחקה את המשחק שלה. ציפינו מהם ללחץ גבוה יותר. הם דרשו מאיתנו הרבה, אבל הצלחנו לשחק לא מעט בחצי שלהם ולא לאפשר להם לעבור. היה לנו מעט מאוד זמן לעבוד על זה. אנחנו לומדים, כי ברור שיהיו עוד משחקים כאלה ונצטרך להמשיך קדימה".

על מסטנטואונו: "נראה שאהבתי אותו, נכון? חיכיתי לזה מאוד, ולפעמים הצד הרגשי גובר על הכל. זו בשורה טובה".

על רודריגו: "לא קורה שום דבר. המונדיאל היה הקשר אחר, וזה מאחורינו. אני בונה עליו. זה רק משחק אחד. אם בעוד שלושה חודשים הוא עדיין יקבל דקות כאלה, זו כבר תהיה סיטואציה אחרת. אני סומך עליו, זה רק משחק אחד ולא צריך לחשוב יותר מדי על העתיד. הפעם זה מה שהחלטתי".

רודריגו (IMAGO)

על אמבפה: "אני מרגיש שהוא רוצה יותר, אפשר לראות את זה מהיום הראשון. אני לא יודע אם זה בגלל מספר 10, אבל זה מורגש".

על ההגנה: "אף אחד לא קבוע, אבל ברור שאני מאוד מרוצה מהאוסן וממיליטאו. וכמובן מקרבחאל, שכבר שם, הוא מאוד חשוב על המגרש וגם מבחינת המורל".