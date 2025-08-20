אמבפה: אם אני במצב רוח טוב, ננצח במשחקים

קיליאן אמבפה סיכם את ה-0:1 של ריאל מדריד על אוססונה אמש (שלישי), במשחק בו כבש את שער הניצחון בפנדל, והתראיין ל-Real Madrid TV. חלוץ הבלאנקוס היה מעודד משלוש הנקודות שהשיג עבור חבריו, כאשר אף שבר את שיא הדריבלים עבור שחקן מהלבנים במשחק ליגה בעונה שעברה שעמד על שבעה, והשלים אחד יותר כבר במחזור הראשון של העונה.

"חשוב היה עבורנו להתחיל בניצחון בבית. ידענו שזה יהיה קשה. לאוססונה הייתה תוכנית ברורה, לחכות לנו, והיה להם את בודימיר בחוד. במחצית הראשונה לא היו לנו שטחים, אבל במחצית השנייה כבשנו מוקדם יותר. היו לנו יותר מצבים והשליטה עברה אלינו. קיווינו להבקיע שער נוסף, אבל זה לא קרה. אנחנו שמחים עם הניצחון וממשיכים קדימה", אמר אמבפה.

"צ’אבי אלונסו רצה שנשלוט הרבה בכדור, שנזיז אותו מצד לצד כדי שהקבוצה היריבה לא תרוץ ולא יהיה לה שטח לשחק. יש דברים לשפר, חזרנו רק מהחופשה, אבל זה חיובי", הוסיף.

קטן אבל בטוח: 0:1 לריאל מדריד על אוססונה

על התחושות האישיות: "אני מרגיש מצוין, אבל הכי חשוב זה תמיד לעזור לקבוצה, בהתקפה, בהגנה, ובכל היבט. אם אני בא עם רוח נכונה ובמצב רוח טוב כדי לעזור לקבוצה, ננצח משחקים".

על השער הראשון עם המספר 10: "זה מספר חשוב כאן, כמו שהיה גם מספר 9. הדבר החשוב ביותר זה לשחק בברנבאו עם ריאל מדריד. חם, אבל נהדר לחזור עם האוהדים. כשאנחנו עולים למגרש, תמיד המטרה היא לשחק טוב בשביל אוהדי ריאל מדריד והאנשים שצופים בנו בבית".