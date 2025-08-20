"פטאצ'י מרוכז במכבי, לא חושב שתורג'מן יתאמן"

מכבי תל אביב תמשיך את מסעה האירופי מחר (חמישי, 21:00) כשתפגוש בשלב הפלייאוף של מוקדמות הליגה האירופית את דינמו קייב, למשחק הראשון מבין השניים. הבוקר (רביעי) מאמן הצהובים ז’רקו לאזטיץ’ דיבר במסיבת העיתונאים שערכה הקבוצה והועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

יש משהו שונה שאתה מתחיל במשחק “בית”?

”כאן זה לא משחק בית, כי האוהדים הם מה שעושה את ההבדל. זה כמו שני משחקי ידידות במקרה הזה, אין שערי חוץ – אז אין באמת הבדל”.

איך אתה רואה את ההזדמנות מול דינמו קייב? כולם האמינו שהם יעברו את פאפוס.

”ההזדמנות גדולה בתנאים האלה, אך זה לא קל – אבל בהחלט הזדמנות גדולה. זו קבוצה טובה עם אינטנסיביות טובה, יריבה קשה ואתגר גדול”.

הקבוצה החליטה לשמור על פטאצ’י לשני המשחקים האלה, הוא ישחק? או שהראש שלו לא כאן?

”אני לא חושב שהראש שלו לא כאן, הוא מרוכז במכבי ת”א”.

ווסלי פטאצ'י (ראובן שוורץ)

ותורג’מן?

“אני לא חושב שהוא יתאמן איתנו, אבל סטואיץ’ יהיה”.

מה זה אומר על מעמדו של ניקולאסקו?

“הוא צריך זמן כמו כל שחקן כדי להבין את חבריו לקבוצה, הוא עוד ישתפר”.

עכשיו כשתורג’מן יעזוב, זה ייתן לו עוד ביטחון שהוא החלוץ הראשון עכשיו?

”הוא לא היה חלוץ שני, אך אין הבטחה שהוא יהיה הראשון”.

בגביע הטוטו עשית שינויים, אבו פרחי אמר שהוא דיבר עם מנספורד וזה אמר לו שהוא יישאר העונה. זה יכול היה להיות אורי עזו.

”אנחנו עובדים כולנו, גם מנספורד, בשביל מכבי ת”א. אני לא רוצה לדבר על שחקנים אינדבדואלים. הדרך של אבו פרחי נכונה, הוא במקום הנכון”.

סייד אבו פרחי (רדאד ג'בארה)

נגד חאמרון, עלי קמארה היה על הספסל ורז שלמה שיחק, זה קשור היה לכרטיסים צהובים? רצית לשמור אותו למשחק מול דינמו קייב?

”לא, אני תמיד בוחר את השחקנים ממשחק למשחק לפי הרעיון של מה שאנחנו רוצים להשיג ולפי האימונים”.

כמה זה קשה כמאמן להתכונן למשחקים כשחקנים עוזבים, כשיש המון שמועות על שחקנים שעוזבים?

”זה קשה, אבל זה חלק מהעבודה. זה לא רק במכבי ת”א, במהלך הקיץ הדברים מבלבלים. אנחנו צריכים להתרכז בשחקנים שהם כמעט ב-100 אחוז אצלנו”.

למה לדעתך כמעט רק במכבי ת”א יש את השינויים האלה?

”מכבי ת”א היא שם גדול באירופה, לקחנו אליפות וזה לא ספורט אינדבדואלי. זה טוב כי לחלק מהשחקנים היה את העונה הכי טובה בקריירה, זה מסר לשחקנים אחרים לגבי העונה הזו”.

ראינו בעונה שעברה שכמעט כל הסגל שיחק, איך אתה מתמודד עם הסיטואציה עכשיו תחת התנאים האלה?

”אנחנו נראה בעתיד”.

שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

בסוף החלון יהיו שחקנים שלא תשחררו, אך כאלה שהיו בכיוון כמו רוי רביבו או אסאנטה. איך אתה רואה את זה?

”רביבו היה טוב עד עכשיו בכל משחק, וגם בכל אימון. אנחנו כאן כדי לעזור לו”.

הייתם צריכים לשכנע את בליץ’ לבוא לישראל?

”אתה לא יכול לשכנע מישהו בסיטואציה הזו, דיברתי איתו כמו שאני מדבר עם כל שחקן שככל הנראה יגיע אלינו, אך זו החלטה אישית. אני כאן עם אשתי וילדיי. מבחינה מקצועית, הבכורה שלו הייתה טובה והוא יכול לשחק טוב יותר, הוא בתמונת ההרכב”.

עידו שחר הצטיין במשחק הקודם, הוא יהווה תחליף לאלה שעוזבים?

“לא, כי אמרתי שאין תחליפים. אין עוד קניקובסקי למשל, אך הוא יעזור בדרך שלו. זו קבוצה חדשה לגמרי, אנחנו רוצים עכשיו למצוא את הפתרונות איך לחבר בין השחקנים, כך שיביאו את היכולת הכי טובה שלהם”.

תורג’מן צפוי לעזוב ל-MLS, בטח אתה רוצה שהוא יישאר. יש לך חלק בהתפתחות שלו.

”אני מאמין בכל השחקנים שלי, מגיע לו המעבר. הוא מתאמן ועובד קשה, הוא הרוויח את זה”.

דור תורג'מן (ראובן שוורץ)

“מגיע לנו להיות באירופה, אני נלחם כל יום על מקומי ב-11”

גם קשר הצהובים, איסוף סיסוקו, דיבר במסע”ת.

כמה זה חשוב למכבי ת”א להגיע לליגה האירופית?

”אנחנו יודעים שהמשחק הזה מאוד חשוב עבורנו, כי מגיע לנו להיות באירופה. זה חשוב למועדון, לקבוצה ולשחקנים. חשוב לנו להתחרות ברמה גבוהה”.

ראינו את דינמו קייב ואת מכבי ת”א, שתיהן שיחקו מול פאפוס. איך אתה רואה את ההבדל?

”זה כדורגל, אתה לא יכול לשפוט על משחק אחד. אתה צריך להיות מוכן להילחם על הניצחון”.

איסוף סיסוקו (Picture by Pedja Milosavljevic)

מכבי ת”א תשחק בוודאות באירופה, אך שחקנים כמו פטאצ’י ותורג’מן עשויים לעזוב. הייתה לגביך התעניינות מדפורטיבו לה קורוניה, אתה תישאר?

”אני מתרכז במכבי ת”א וממוקד לקראת מחר”.

הביאו שחקן על העמדה שלך, את בליץ’, מה זה אומר מבחינתך?

”זה טוב לקבוצה, אנחנו צריכים אנשים שיוכלו לעזור לקבוצה וזה יותר חשוב מעניין של עמדה. העונה היא ארוכה ואנחנו צריכים תחרות בינינו, זה לא משהו נגדי. הוא שחקן טוב מאוד, אני שמח שכל מי שבא יכול לעזור לקבוצה”.

כריסטיאן בליץ' (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

ראינו שפאפוס עושה דרך טובה במוקדמות האלופות, אתה עדיין חושב על הפספוס של הצ’מפיונס?

”זה כדורגל, זה עבר ואין לנו מה לעשות עם זה עכשיו. כעת אנחנו חייבים להיות מוכנים להילחם על הליגה האירופית”.

עד כה שיחקתם בחוץ את המשחק הראשון, מה יכול להיות שונה לקראת מחר שאתם מתחילים כקבוצת “הבית”?

”אנחנו חייבים להשיג תוצאה טובה מחר, לעשות הכל כדי להביא אותה לקראת שבוע הבא”.

ראינו שלאזטיץ’ עושה הרבה שינויים בגביע הטוטו, והרבה שחקנים לקחו את ההזדמנות. אתה מאמין שתהיה יותר תחרות על ה-11?

”כן, כמו תמיד. כל שחקן בקבוצה הזו הוא ברמה גבוהה, אתה חייב להילחם כל יום כדי להיות בהרכב”.