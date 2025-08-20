ריאל "משתוללת" עם ההשוואה בין ויניסיוס לימאל

ריאל מדריד רק פתחה רשמית את העונה, אבל ערוץ הטלוויזיה שלה כבר הבהיר היטב עוד לפני המשחק מול אוססונה במחזור הראשון של לה ליגה 2025/26, כי הוא ימשיך את המלחמה הפרטית שלו נגד השופטים בספרד.

הרפורמה של התאחדות הכדורגל הספרדית במערכת השיפוט בקיץ הזה לא סיפקה את ריאל מדריד. "הם שינו את השם שלהם, אבל הם אותם אנשים. אפשר לשנות להם את השם, את הבית, את הדירה, את המגורים, את האישה, את צבע הבגדים... אבל מה שלא משתנה זה הרקורד שלהם. בעונה שעברה, נזכיר, באחד המשחקים מול ריאל מדריד שבהם היו הטעויות הגדולות ביותר, כפי שהוכח בתמונות, זה קרה בפמפלונה, במשחק בין אוססונה לריאל מדריד. מונוארה מונטרו שפט וטרוחיו סוארס היה אחראי על ה-VAR", כך האשים ערוץ הטלוויזיה של ריאל מדריד.

הביקורת על השופטים לא הסתיימה שם. ריאל מדריד TV גם ניצלה את ההכנות הארוכות לבכורה של צ'אבי אלונסו על הקווים כדי לבצע השוואה מופרכת בין לאמין ימאל לבין ויניסיוס ג’וניור. לפי נתוני המועדון, כוכב ברצלונה גרם להרחקה של שני יריבים מתוך 113 עבירות שבוצעו עליו (אחת מהן בסוף השבוע האחרון במיורקה), בעוד שהקיצוני הברזילאי הוכשל 421 פעמים וגרם רק לשלושה כרטיסים אדומים.

לאמין ימאל (IMAGO)

“בעוד שכל נתון הוא קר ושצריך הקשר כדי לקבל משמעות, המציאות היא ששני הכרטיסים האדומים שנגרמו על ידי לאמין ימאל לא יכולים להיות ברורים יותר. ראשית, העבירה של מנואל מורלאנס על סף הרחבה במהלך המשחק בשבת האחרונה בין מיורקה לברצלונה הייתה ללא ספק שווה כרטיס צהוב, והקשר כבר היה עם צהוב קודם על מחאות”, סייגו בתקשורת הקטלונית שם טענו שריאל “השתוללה” עם ההשוואה שלה.

שנית, את הכרטיס האדום השני בקושי אפשר להחשיב ככזה ש"לאמין ימאל גרם לו". זה קרה בדרבי מול אספניול בעונה שעברה, במשחק שבו ברצלונה הבטיחה רשמית את האליפות, כאשר ליאנדרו קאבררה הורחק בשל תקיפה ברורה במהלך מאבק על הכדור מול הנער הספרדי. “השוואה חסרת טעם של ריאל מדריד TV שבשום צורה לא מוכיחה שהכוכב של בארסה זוכה ליותר הגנה מהשחקן של הבלאנקוס”, ביקרו ב’ספורט’ הקטלוני.