"האמון נשבר, מערכת היחסים צריכה להסתיים"

מערכת היחסים בין אלכסנדר איסאק לניוקאסל הגיעה לקרע עמוק, כאשר החלוץ מעוניין לעשות את המעבר הגדול בתוך אנגליה לליברפול – או ליעדים אחרים שם חושקים בו, אך המגפייז לטענתו מונעים זאת ממנו. הדיווחים היו רבים בשבועות האחרונים, אבל היום (שלישי) השבדי הגיב בעצמו.

הערב התקיים טקס של ארגון השחקנים האנגלי, שם איסאק נמצא בהרכב העונה, אלא שהוא נעדר מאותו אירוע חגיגי ובמקום פרסם הצהרה רשמית בחשבון האינסטגרם שלו, בה נתן את משנתו לגבי כל מה שקרה עד עכשיו באותו עימות תקשורתי למעשה מול ניוקאסל.

“אני גאה שהוכרה תרומתי על ידי עמיתיי המקצוענים עם מקום בנבחרת העונה של ה-PFA בפרמייר ליג לעונת 2024/25. ראשית, אני רוצה להודות לחבריי לקבוצה ולכולם בניוקאסל יונייטד שתמכו בי לאורך הדרך. אני לא בטקס הערב. עם כל מה שקורה, זה לא הרגיש נכון להיות שם.

אלכסנדר איסאק (IMAGO)

שמרתי על שתיקה במשך זמן רב בזמן שאחרים דיברו. השתיקה הזו אפשרה לאנשים לדחוף את הגרסה שלהם לאירועים, למרות שהם יודעים שזה לא משקף את מה שנאמר באמת והוסכם מאחורי דלתיים סגורות.

המציאות היא שהובטחו הבטחות, והמועדון יודע את עמדתי כבר הרבה זמן. להציג את זה כאילו הבעיות צצות רק עכשיו – זה מטעה. כאשר הבטחות מופרות והאמון נשבר, מערכת היחסים לא יכולה להימשך. זה המקום שבו אני נמצא כרגע – וזו הסיבה שהשינוי הוא לטובת כולם, לא רק לטובתי האישית”.