חילו לא הורשה להתאמן, בסכנין שוקלים את עתידו

בלם בני סכנין חסן חילו, שלא הגיע אתמול (שני) לאימון הקבוצה, לא הורשה להתאמן ובקבוצה מהמגזר שוקלים את עתידו. חילו כמו שאר שחקני הרכש, לא עברו בבקרה וכרגע לפחות אין עדיין אישור מפיפ"א לרישומם על מנת שיעמדו לרשותו של המאמן שרון מימר במשחק ביום שני מול בית"ר ירושלים.

בסכנין לא רוצים לתאר מצב בו השחקנים החדשים לא ישחקו מול הירושלמים אחרי שלא אושרו גם במשחקי ההכנה בגביע הטוטו. תהיה זאת מכה מוראלית ומקצועית כאחד.

זאת במיוחד על רקע חזרת הקבוצה לדוחא והרצון להביא הרבה מאד אוהדים כדי שימלאו את האצטדיון הביתי במשחק מאתגר ומסקרן, כמו זה שמצפה להם מול החבורה של ברק יצחקי. הבלם איאד אבו עביד מושך פציעה ובסכנין יש ניסיון להכשירו למשחק מול בית"ר.