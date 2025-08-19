"ההרצאה המרגשת של סגן רוזנבליט צמררה אותנו"

בעוד פחות משבוע תמריא נבחרת ישראל לאליפות אירופה, והערב (שלישי) איגוד הכדורסל ערך לכבודה ערב גאלה חגיגי.

שחקני הנבחרת והמשתתפים זכו לשמוע גם את הרצאתו המעוררת השראה של סגן עמרי רוזנבליט אשר נפצע ברצועת עזה במסגרת מלחמת חרבות ברזל ואיבד את רגלו בפיצוץ מטען. כמו כן, נערך שולחן עגול בהשתתפות קפטן הנבחרת תומר גינת וכוכבי הנבחרת דני אבדיה, רומן סורקין וים מדר.

האירוע ממשיך את השותפות המרגשת בין איגוד הכדורסל להראל, נותנת החסות הראשית לנבחרות ישראל. הבחירה מבטאת את ערכי הליבה של חברת הראל: מצוינות, הישגיות, התמדה וחיבור ישראלי אמיתי.

יו"ר איגוד הכדורסל, עמוס פרישמן, שיתף: "חווינו הערב אירוע עוצמתי שהמשיך את התמיכה הרבה בנבחרת ישראל לקראת היורובאסקט. ההרצאה המרגשת של סגן עומרי רוזנבליט צמררה את כולנו, והשחקנים קיבלו דחיפה נוספת לקראת אליפות אירופה. אני מבקש להודות לחברת הראל על האירוח וליתא השותפים העסקיים שלנו על התמיכה בכל התקופה האחרונה".

עמוס פרישמן (אלן שיבר, איגוד הכדורסל)

אדם פולצק, מנהל חטיבת הדיגיטל והשירות, אמר: “קבוצת הראל גאה לארח את נבחרת ישראל בכדורסל כאן אצלנו, רגע לפני יציאתה לאליפות אירופה. דווקא בתקופה המורכבת שעוברת עלינו כעם וכמדינה, הנבחרת מביאה לכולנו תקווה, גאווה ורגעים של אחדות. הערכים שהנבחרת מייצגת, מצוינות, התמדה, עבודת צוות ואומץ, הם הערכים שמובילים גם אותנו בהראל, והשותפות היא הרבה מעבר לחסות מסחרית. אנחנו מאחלים לנבחרת הצלחה גדולה ביורובאסקט, ובטוחים שתייצגו את כולנו כשגרירים אמיתיים של מדינת ישראל כולה”/

האירוע התקיים בקומה ה-25 בבית מ.א.ה בקומת החדשנות GUTS, מבית קבוצת הראל, נותנת החסות הראשית של נבחרות ישראל, ולקחו בו חלק יו"ר קבוצת הראל יאיר המבורגר, יו"ר חברת הביטוח ד"ר גיא רוטקוף, מנכ"ל חברת הראל ניר כהן, יו”ר איגוד הכדורסל - עמוס פרישמן, מנכ"ל איגוד הכדורסל- רון סקיטל וכן בכירים נוספים במשק, כאשר את האירוע הנחה ניב רסקין.