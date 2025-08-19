יום שלישי, 19.08.2025 שעה 23:41
כדורסל ישראלי

"ההרצאה המרגשת של סגן רוזנבליט צמררה אותנו"

טרם היציאה ליורובאסקט, איגוד הכדורסל ערך לכבוד הנבחרת ערב גאלה חגיגי, כולל הרצאה מעוררת השראה של לוחם שנפצע בעזה. פרישמן: "אירוע עוצמתי"

|
שחקני הנבחרת בערב הגאלה (אלן שיבר, איגוד הכדורסל)
שחקני הנבחרת בערב הגאלה (אלן שיבר, איגוד הכדורסל)

בעוד פחות משבוע תמריא נבחרת ישראל לאליפות אירופה, והערב (שלישי) איגוד הכדורסל ערך לכבודה ערב גאלה חגיגי.

שחקני הנבחרת והמשתתפים זכו לשמוע גם את הרצאתו המעוררת השראה של סגן עמרי רוזנבליט אשר נפצע ברצועת עזה במסגרת מלחמת חרבות ברזל ואיבד את רגלו בפיצוץ מטען. כמו כן, נערך שולחן עגול בהשתתפות קפטן הנבחרת תומר גינת וכוכבי הנבחרת דני אבדיה, רומן סורקין וים מדר. 

האירוע ממשיך את השותפות המרגשת בין איגוד הכדורסל להראל, נותנת החסות הראשית לנבחרות ישראל. הבחירה מבטאת את ערכי הליבה של חברת הראל: מצוינות, הישגיות, התמדה וחיבור ישראלי אמיתי.

יו"ר איגוד הכדורסל, עמוס פרישמן, שיתף: "חווינו הערב אירוע עוצמתי שהמשיך את התמיכה הרבה בנבחרת ישראל לקראת היורובאסקט. ההרצאה המרגשת של סגן עומרי רוזנבליט צמררה את כולנו, והשחקנים קיבלו דחיפה נוספת לקראת אליפות אירופה. אני מבקש להודות לחברת הראל על האירוח וליתא השותפים העסקיים שלנו על התמיכה בכל התקופה האחרונה".

עמוס פרישמן (אלן שיבר, איגוד הכדורסל)עמוס פרישמן (אלן שיבר, איגוד הכדורסל)

אדם פולצק, מנהל חטיבת הדיגיטל והשירות, אמר: “קבוצת הראל גאה לארח את נבחרת ישראל בכדורסל כאן אצלנו, רגע לפני יציאתה לאליפות אירופה. דווקא בתקופה המורכבת שעוברת עלינו כעם וכמדינה, הנבחרת מביאה לכולנו תקווה, גאווה ורגעים של אחדות. הערכים שהנבחרת מייצגת, מצוינות, התמדה, עבודת צוות ואומץ, הם הערכים שמובילים גם אותנו בהראל, והשותפות היא הרבה מעבר לחסות מסחרית. אנחנו מאחלים לנבחרת הצלחה גדולה ביורובאסקט, ובטוחים שתייצגו את כולנו כשגרירים אמיתיים של מדינת ישראל כולה”/

האירוע התקיים בקומה ה-25 בבית מ.א.ה בקומת החדשנות GUTS, מבית קבוצת הראל, נותנת החסות הראשית של נבחרות ישראל, ולקחו בו חלק יו"ר קבוצת הראל יאיר המבורגר, יו"ר חברת הביטוח ד"ר גיא רוטקוף, מנכ"ל חברת הראל ניר כהן, יו”ר איגוד הכדורסל - עמוס פרישמן, מנכ"ל איגוד הכדורסל- רון סקיטל וכן בכירים נוספים במשק, כאשר את האירוע הנחה ניב רסקין.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */