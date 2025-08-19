נערים א': פיינליסטיות הגביע סגרו עניין מוקדם

יום שלישי של משחקים בליגת העל של שנתון נערים א', שיצאה לדרך בשבת האחרונה. לפנות ערב (שלישי) אירחו שתי הקבוצות, שהגיעו בעונה שעברה לגמר גביע המדינה של שנתון נערים ב', הפועל פ"ת ומכבי חיפה, שתי קבוצות שקיוו להתחיל את העונה בצורה טובה הרבה יותר, אך פיינליסטיות הגביע היו טובות הרבה יותר וזכו בכל הקופה.

מכבי חיפה - עירוני קריית שמונה 0:3

סגנית מחזיקת גביע המדינה, מכבי חיפה, שהתחילה את ההכנות לקיץ עם המאמן, אדריאן רוצ'ט, שהוביל את קבוצת שנתון 2008 לזכייה בגביע המדינה של שנתון נערים א', אך עברה לפני כחודש וחצי לפיקודו של אורן קריספין, בשל הקפצתו של רוצ'ט לצוות האימון של הקבוצה הבוגרת, עברה העונה רענון מסוים בסגלה במטרה להיות טובה יותר. השחקנים ששיחקו בקבוצה בעונה שעברה זכרו, שעירוני קרית שמונה הגיעה למגרש קצף בעיצומה של תקופה שבה מיעטה להתאמן בשל המצב הביטחוני - ולמרות זאת, ליקטו נקודה במשחק שהסתיים בתוצאת שוויון 1:1. הפעם המשחק היה בשליטה מרבית של מכבי חיפה, שסגרה עניין כבר במחצית הראשונה.

בדקה ה-12 הוצאת כדור חוץ קצרה, שהובילה למסירה לעברו של אדם גרימברג, שביצע סיבוב על המקום ומכ-13 מטרים בעט לרשת וקבע 0:1 ירוק.

בדקה ה-18 הגבהת כדור חופשי מצד ימין יצרה ערבוביה ברחבה, בסיומה שער עצמי בנגיחה הכפיל את יתרון הירוקים ל-0:2.

יגל תרשיש בטירוף (רועי כפיר)

בתוספת הזמן של המחצית הראשונה התקפה מוצלחת של הירוקים הסתיימה בחדירה לרחבה של יגל תרשיש, שבעט מכ-14 מטרים לרשת וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 0:3 לזכות מכבי חיפה, שסיימה את המשחק בעשרה שחקנים, בשל הרחקתו בכרטיס צהוב שני של הדר קליינמן, שהגיע מהפועל פ"ת וערך הופעת בכורה, כשנכנס כמחליף עם פתיחת המחצית השנייה וספג שני כרטיסים צהובים בהפרש של חמש דקות (73,78).

בשבת הקרובה מכבי חיפה תארח את אלופת השנתון, מכבי פ"ת, שהחלה עונה עם ניצחון 0:7 על הפועל באר שבע. עירוני קרית שמונה, שזוכה להחרגה מירידת ליגה, תתארח אצל יריבותיה עד אשר המגרש הסינטטי בעירה יחזור לפעילות מבצעית. לקריית שמונה מצפה משחק חוץ מול בני יהודה ת"א - שהפסידה 1:0 במשחק מול מכבי נתניה.

הפועל פ"ת - מ.כ נהלל יזרעאל 0:6

מחזיקת הגביע לא עשתה הנחות לקבוצה מעמק יזרעאל, שבעונה שעברה זכתה באליפות ארצית צפון של שנתון נערים ב'. כמו מכבי חיפה, גם הפועל פ"ת סגרה עניין במחצית הראשונה, אך שלא כמו הירוקים, שחקני הפועל פ"ת כבשו כמות כפולה של שערים במחצית אחת: צמד שערים של און יונה (2,11) היו הספתח, לאחריהם הגיעו שערים שכבשו: נתנאל טפרה (21), יונתן מעוז (23), ליאם נס (33) ומתן בסנט (41).

שחקני הפועל פ"ת (ההתאחדות לכדורגל)

הפועל פ"ת, המודרכת ע"י עדי מישאל - שבעונה שעברה הוביל את קבוצת הנוער של מכבי פ"ת לזכייה בגביע, תתארח בשבת אצל הפועל חדרה - שחזרה בשבת האחרונה מאבו גוש עם הפסד 5:0 להפועל ירושלים. לעומתה, מ.כ נהלל יזרעאל תארח את מכבי ת"א - שהחלה את העונה עם ניצחון 1:5 על בית"ר ירושלים.