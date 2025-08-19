יום שלישי, 19.08.2025 שעה 23:28
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים א' על
לוח תוצאות

נערים א': פיינליסטיות הגביע סגרו עניין מוקדם

מכבי חיפה והפועל פ"ת פגשו את ק"ש ונהלל יזרעאל (בהתאמה), שמרו על רשת נקיה והרבו לכבוש בדרך לניצחונות חלקים במחזור הפתיחה של הליגה הבכירה

|
שחקני הפועל פ
שחקני הפועל פ"ת (ההתאחדות לכדורגל)

יום שלישי של משחקים בליגת העל של שנתון נערים א', שיצאה לדרך בשבת האחרונה. לפנות ערב (שלישי) אירחו שתי הקבוצות, שהגיעו בעונה שעברה לגמר גביע המדינה של שנתון נערים ב', הפועל פ"ת ומכבי חיפה, שתי קבוצות שקיוו להתחיל את העונה בצורה טובה הרבה יותר, אך פיינליסטיות הגביע היו טובות הרבה יותר וזכו בכל הקופה.

מכבי חיפה - עירוני קריית שמונה 0:3

סגנית מחזיקת גביע המדינה, מכבי חיפה, שהתחילה את ההכנות לקיץ עם המאמן, אדריאן רוצ'ט, שהוביל את קבוצת שנתון 2008 לזכייה בגביע המדינה של שנתון נערים א', אך עברה לפני כחודש וחצי לפיקודו של אורן קריספין, בשל הקפצתו של רוצ'ט לצוות האימון של הקבוצה הבוגרת, עברה העונה רענון מסוים בסגלה במטרה להיות טובה יותר. השחקנים ששיחקו בקבוצה בעונה שעברה זכרו, שעירוני קרית שמונה הגיעה למגרש קצף בעיצומה של תקופה שבה מיעטה להתאמן בשל המצב הביטחוני - ולמרות זאת, ליקטו נקודה במשחק שהסתיים בתוצאת שוויון 1:1. הפעם המשחק היה בשליטה מרבית של מכבי חיפה, שסגרה עניין כבר במחצית הראשונה.

בדקה ה-12 הוצאת כדור חוץ קצרה, שהובילה למסירה לעברו של אדם גרימברג, שביצע סיבוב על המקום ומכ-13 מטרים בעט לרשת וקבע 0:1 ירוק.

בדקה ה-18 הגבהת כדור חופשי מצד ימין יצרה ערבוביה ברחבה, בסיומה שער עצמי בנגיחה הכפיל את יתרון הירוקים ל-0:2.

יגל תרשיש בטירוף (רועי כפיר)יגל תרשיש בטירוף (רועי כפיר)

בתוספת הזמן של המחצית הראשונה התקפה מוצלחת של הירוקים הסתיימה בחדירה לרחבה של יגל תרשיש, שבעט מכ-14 מטרים לרשת וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 0:3 לזכות מכבי חיפה, שסיימה את המשחק בעשרה שחקנים, בשל הרחקתו בכרטיס צהוב שני של הדר קליינמן, שהגיע מהפועל פ"ת וערך הופעת בכורה, כשנכנס כמחליף עם פתיחת המחצית השנייה וספג שני כרטיסים צהובים בהפרש של חמש דקות (73,78).

בשבת הקרובה מכבי חיפה תארח את אלופת השנתון, מכבי פ"ת, שהחלה עונה עם ניצחון 0:7 על הפועל באר שבע. עירוני קרית שמונה, שזוכה להחרגה מירידת ליגה, תתארח אצל יריבותיה עד אשר המגרש הסינטטי בעירה יחזור לפעילות מבצעית. לקריית שמונה מצפה משחק חוץ מול בני יהודה ת"א - שהפסידה 1:0 במשחק מול מכבי נתניה.

הפועל פ"ת - מ.כ נהלל יזרעאל 0:6

מחזיקת הגביע לא עשתה הנחות לקבוצה מעמק יזרעאל, שבעונה שעברה זכתה באליפות ארצית צפון של שנתון נערים ב'. כמו מכבי חיפה, גם הפועל פ"ת סגרה עניין במחצית הראשונה, אך שלא כמו הירוקים, שחקני הפועל פ"ת כבשו כמות כפולה של שערים במחצית אחת: צמד שערים של און יונה (2,11) היו הספתח, לאחריהם הגיעו שערים שכבשו: נתנאל טפרה (21), יונתן מעוז (23), ליאם נס (33) ומתן בסנט (41).

שחקני הפועל פ"ת (ההתאחדות לכדורגל)שחקני הפועל פ"ת (ההתאחדות לכדורגל)

הפועל פ"ת, המודרכת ע"י עדי מישאל - שבעונה שעברה הוביל את קבוצת הנוער של מכבי פ"ת לזכייה בגביע, תתארח בשבת אצל הפועל חדרה - שחזרה בשבת האחרונה מאבו גוש עם הפסד 5:0 להפועל ירושלים. לעומתה, מ.כ נהלל יזרעאל תארח את מכבי ת"א - שהחלה את העונה עם ניצחון 1:5 על בית"ר ירושלים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזהנגןמי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
מי אמור לשמור על אוסקר גלוך באמסטרדם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */