כבר בפתיחה: שיא ישראלי באליפות העולם לנוער

פתיחה מרשימה לנבחרת ישראל באליפות העולם לנוער בשחייה ברומניה, כאשר אוקאן גולדין מעפיל לגמר במשחה ל-100 מטר גב, תוך שהוא קובע שיא גילאים ישראלי חדש של 54.44 שניות. השחיין הישראלי סיים במקום השישי בחצי הגמר, שיפר 4 עשיריות מהזמן שקבע במוקדמות הבוקר והבטיח את מקומו בגמר שיתקיים מחר.

השיא החדש משפר את השיא הקודם של גולדין עצמו, אותו קבע באליפות אירופה לנוער בסלובקיה. התוצאה מהווה את התוצאה הטובה ביותר השנה במשחה ל-100 מטר גב לישראלי, גם בקרב הבוגרים, ומהווה שיפור משמעותי בביצועיו של השחיין הצעיר.

בחצי הגמר השתתף גם לב שטיינברג, שסיים במקום ה-15 עם זמן של 55.57 שניות - 2 עשיריות לאט משיאו האישי. מרק טלר עלה לחצי הגמר במשחה ל-100 מטר חזה וסיים אותו במקום ה-16 עם זמן של 1:01.94 דקות, מעט לאט יותר מזמנו במוקדמות.

מרק טלר (קרדיט: איגוד השחייה)

השחיינית אופיר שמחה השלימה את היום הראשון של הנבחרת הישראלית כשסיימה במקום ה-25 במוקדמות 100 מטר גב עם זמן מכובד של 1:03.30 דקות.