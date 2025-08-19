מהליגה הבלגית: השחקן שמועמד למכבי ת"א

פרסום ראשון. השחקן וויליאם באליקווישה מועמד למכבי תל אביב. בן ה-26 מקונגו משחק בלובן מהליגה הבלגית הבכירה, כאשר ל-ONE נודע בשיתוף עם העיתונאי הבלגי סשה טבוליארי כי יש שיחות בין המועדונים בניסיון להבין אם אפשר לבצע עסקה, בעוד השחקן עצמו רוצה להגיע לישראל.

באליקווישה החל את הקריירה במחלקת הנוער של אנדרלכט, אחר כך עשה את המעבר לסטנדרט ליאז’ ובמדיה גם עלה לבוגרים בשנת 2018. הוא שיחק 6 שנים אצל ליאז’ ומשם הושאל לקבוצות נוספות בבלגיה כמו סרקל ברוז’ – עד הצטרפותו ב-2024 ללובן.

השחקן הקונגולוזי שיתף את אנשיו בבלגיה כי הוא בקשר טוב מאוד עם אושר דוידה, הקיצוני של הצהובים, וכי הישראלי ששיחק איתו בליאז׳’ משוחח איתו כדי לשכנע אותו להגיע למכבי ת”א.

אושר דוידה, בעמדת המשכנע (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

הקשר, שיכול לשחק גם כקיצוני, ערך בעונה החולפת 34 הופעות ליגה במדי ליובן, במהלכן כבש שני שערים והוסיף בישול. ברוב ההופעות הוא עלה כמחליף. בנוסף, ערך גם שלוש הופעות במדי הקבוצה במסגרת הגביע, שם כבש שער אחד.

בזירה הבינלאומית, באליקווישה, שלמעשה נולד בבבלגיה, אך ממוצא קונגולזי, ייצג את נבחרת קונגו עד גיל 23 בשני משחקי מוקדמות גביע אפריקה ב-2019 ובמרץ 2023, הוא גם ערך את הופעת הבכורה שלו בנבחרת הבוגרת של קונגו בניצחון 1:3 על מאוריטניה במוקדמות גביע אפריקה.