הבלם ברונו ראמירז חתם רשמית בהפועל חיפה

אחרי שהפועל חיפה חטפה מהלומה קשה במיוחד אמש (שני) כשספגה 5:0 מבית”ר ירושלים בחצי גמר גביע הטוטו באצטדיון טדי, בקבוצה ממשיכים להתכונן לקראת פתיחת העונה בליגת העל והיום הודיעו במועדון על צירוף של שחקן רכש חדש – ברונו ראמירז, כפי שנחשף לראשונה ב-ONE.

האדומים מהכרמל צירפו את הבלם הברזילאי, בן ה-31 המתנשא לגובה של 1.90 מטרים, ושיחק בעונה האחרונה באמזונס מהליגה הברזילאית השנייה. ראמירז חתם בקבוצה לעונה אחת עם אופציה לעונה נוספת, ויהיה הזר השישי של גל אראל.

בנוסף לעמדת הבלם, הברזילאי יכול לשחק גם בעמדת הקשר האחורי וימלא את החסר בקבוצה הצפונית אחרי עזיבתו המוקדמת למדי של קווין ריאסקוס הקולומביאני שביקש להשתחרר מהקבוצה לפני כשבועיים.