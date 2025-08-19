יום שלישי, 19.08.2025 שעה 21:51
כדורגל ישראלי

הבלם ברונו ראמירז חתם רשמית בהפועל חיפה

כפי שנחשף ב-ONE: שחקן ההגנה הברזילאי שמתנשא לגובה של 1.90 מטרים, יחבור לקבוצה של גל אראל ויהיה לזר השישי. יכול לשחק גם בעמדת הקשר האחורי

|
מנכ
מנכ"ל הפועל חיפה איתי רק, ברונו רמירז וסוכנו של השחקן (באדיבון המועדון)

אחרי שהפועל חיפה חטפה מהלומה קשה במיוחד אמש (שני) כשספגה 5:0 מבית”ר ירושלים בחצי גמר גביע הטוטו באצטדיון טדי, בקבוצה ממשיכים להתכונן לקראת פתיחת העונה בליגת העל והיום הודיעו במועדון על צירוף של שחקן רכש חדש – ברונו ראמירז, כפי שנחשף לראשונה ב-ONE.

האדומים מהכרמל צירפו את הבלם הברזילאי, בן ה-31 המתנשא לגובה של 1.90 מטרים, ושיחק בעונה האחרונה באמזונס מהליגה הברזילאית השנייה. ראמירז חתם בקבוצה לעונה אחת עם אופציה לעונה נוספת, ויהיה הזר השישי של גל אראל.

בנוסף לעמדת הבלם, הברזילאי יכול לשחק גם בעמדת הקשר האחורי וימלא את החסר בקבוצה הצפונית אחרי עזיבתו המוקדמת למדי של קווין ריאסקוס הקולומביאני שביקש להשתחרר מהקבוצה לפני כשבועיים. 

