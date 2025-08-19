גדולות עליהן: נבחרת הקדטיות הובסה מול סרביה

נבחרת הקדטיות הודחה הערב (שלישי) משמינית הגמר של היורובאסקט לנשים עד גיל 16, לאחר שנחלה תבוסה עם 79:40 מול נבחרת סרביה, ותקווה להגיע כמה שיותר רחוק במסגרת משחקי הדירוג כשתפגוש כבר מחר את נבחרת פינלנד משחק על המקומות 9-16.

תחילת המשחק אותה מראש על הבאות, כאשר אחרי שתי דקות של התמודדות שוויונית יחסית, ברחו הסרביות ליתרון דו-ספרתי עם ריצת 2:22 שקבעה את התוצאה 7:29 בסיום הרבע הראשון, בו הישראליות התקשו במיוחד ועמדו על פחות מ-20 אחוזים קבוצתיים מהשדה.

ברבע השני התאוששה מעט ישראל בפן ההתקפי כאשר תמר כרמי הצליחה להגיע לזריקות נוחות יותר מבחינתה, אך המשיכה לספוג בצד השני כאשר כמעט כל השחקניות הסרביות עלו על לוח התוצאות, על אף מספר זריקות עונשין נמוך יחסית, ועם הירידה להפסקה הגדילו את ההפרש ל-45:19 על חשבון הבנות בכחול-לבן.

הישראליות חוסמות את יובאנה איליץ' בדרך לסל (פיב"א)

בחזרה למשחק הישראליות לא הצליחו לשנות פורמה. אם ברבע הראשון היה חושך בעיניים לרועי לזר, אז הרבע השלישי היה קטסטרופה מוחלטת, כאשר הבלקניות עשו כל העולה על רוחן בזכות עליונות בלתי מעורערת בכדורים החוזרים. הקדטיות כשלו למצוא נקודת אור, וסיימו את הרבע עם עוד חמש נקודות בלבד למאזנן, ולוח התוצאות הראה 59:24.

ברבע האחרון הורידו הסרביות הרפו מעט מההגנה האגרסיבית שלהן. מעיין אבירם ניצלה זאת כדי לקלוע נקודות ראשונות בטורניר ולצמק מעט את ההפרש, אך בסיום חגגו הבלקניות את ההעפלה כשהן קולעות כמעט כפול מהנבחרת הלאומית.

רועי לזר (חגי מיכאלי)

קלעו לישראל: תמר כרמי 14, מיכל אבודרהם 6, מעיין גורין ומעיין אבירם 5 כל אחת, מאיס עבד 4 ועדי לוי, תהל דוגן ועדי גודשטדט 2 כ"א.

שותפו לא וקלעו: רוני מוניץ, הלל יובילר, טאטיאנה גראייסי ואור גדות.