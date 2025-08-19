איגוד המאמנים באיטליה קרא להשעות את ישראל

מכתבים, הצהרות ושלטים. המלחמה בה נמצאת מדינת ישראל כבר כמעט שנתיים, משפיעה באופן ישיר על היחס שהיא מקבלת בעולם גם ברובד הספורטיבי. עכשיו, מקור נוסף פנה לפיפ”א ולאופ”א בבקשה להשעות את ישראל מתחרויות בינלאומיות “עקב המלחמה בעזה” – כאשר מדובר על איגוד המאמנים האיטלקי.

הפנייה למעשה לא נעשתה ישירות לארגוני הכדורגל, אלא בדרך עקיפה: “זו לא צריכה להיות רק מחווה סמלית, אלא בחירה הכרחית, העונה על ציווי מוסרי, המשותף לכל הדירקטוריון”, כתב נשיא איגוד המאמנים באיטליה, רנצו אוליביירי, וזאת במכתב רשמי להתאחדות האיטלקית.

עוד הוסיף אוליביירי: “לאחר פגישה פנימית, האיגוד הסכים פה אחד לשלוח מכתב ופנייה להתאחדות ולכל הרשויות הפדרליות, משום שכדורגל איטלקי חייב לנקוט עמדה לטובת העם הפלסטיני ולבקש מאופ”א ופיפ”א להשעות את ישראל זמנית מתחרויות בינלאומיות”.

ליאל עבדה מול פדריקו דימרקו (רויטרס)

סגן נשיא האיגוד, ג'אנקרלו קמולזה, התראיין מטעם איגוד המאמנים והרחיב על עמדתם הנחרצת: “אנשים אולי רוצים שפשוט נשתוק ונשחק, נפנה את מבטנו, אבל אנחנו לא מאמינים שזה נכון”. באיטליה ציינו כי הפעולה נובעת גם בעקבות מותו של סולימאן אל-עוביד, המכונה “פלה הפלסטיני”, לכאורה מאש צה”ל כפי שטענו הפלסטינים. “העולם עולה בלהבות, אנשים רבים סובלים כמו הפלסטינים. אדישות אינה קבילה”, הוסיף סגן נשיא נוסף מהאיגוד, פרנצ'סקו פרונדי.

כזכור, נבחרת ישראל אמורה לפגוש ממש בקרוב את נבחרת איטליה, ב-8 בספטמבר במסגרת שלב הבתים של מוקדמות מונדיאל 2026. החבורה של רן בן שמעון אמורה “לארח” את האזורי במחזור השישי, כאשר המחזור השמיני בחלון אוקטובר יהיה אצל האיטלקים בבית.